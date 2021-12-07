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Kandıra Ve Körfez’de Köy Yollarına Bakım

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Kandıra ve Körfez köy yollarında stabilize bakım onarım çalışmaları yapıyor

Kandıra Ve Körfez'de Köy Yollarına Bakım

07 Aralık 2021 Salı 13:12

 


 

Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra köy yollarının da konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 8 kilometre uzunluğundaki Kandıra Seyitaliler, Sinanlıbilallı, Sarıahmetler, Sarıcaali grup köy yolunda ve Körfez Elmacık köyünde stabilize malzeme bakım onarım çalışması yapıyor.

 

KANDIRA VE KÖRFEZ KÖYLERİNDE

Kandıra ilçesinde 4 köyü birbirine bağlayan 8 kilometre uzunluğundaki Seyitaliler, Sinanlıbilallı, Sarıahmetler, Sarıcaali grup köy yolunda iş makineleriyle bakım onarım çalışması yapılıyor. Körfez Elmacık köy içi yolunda da stabilize malzeme bakım ve onarım çalışması yapıldı.

 

STABİLİZE MALZEMEYİ BÜYÜKŞEHİR ÜRETİYOR

Büyükşehir Belediyesine malzeme ocağından üretilerek temin edilen stabilize malzeme köy yollarında kullanılıyor. Taş ve bağlayıcı malzemede oluşan stabilize malzeme Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Ekipleri tarafından greyder ile serilmesi sonrası silindir ile sıkıştırılıyor. Yağışlı havalarda yolun çamur olmasını engelleyen stabilize malzeme, yolu sağlamlaştıran bir zemin malzemesi olma özelliği taşıyor.







 

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