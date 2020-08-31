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Kandıra yolunda kaza; 2 yaralı

İzmit'te iki otomobil ve bir hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kandıra yolunda kaza; 2 yaralı

31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:34

Alınan bilgiye göre, D-605 kara yolu Kandıra yönünde seyreden M.K. idaresindeki 34 AP 0538 plakalı hafif ticari araç, Kısalar sapağına dönüş yapmak için yavaşlayan Alican A. idaresindeki 07 BUJ 13 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otomobile karşı yönden gelen İbrahim M. idaresindeki 41 ACM 071 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bulunduğu yerde sıkışan sürücü Alican A'yı kurtardı. Kazada yaralanan Hasibe M. ile sürücü Alican A, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların çekilmesiyle normale döndü.



AA
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