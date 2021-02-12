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Kandıra'da balıkçı tekneleri denetlendi

Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından balıkçı teknelerinde denetim yapıldı.

Kandıra'da balıkçı tekneleri denetlendi

12 Şubat 2021 Cuma 14:51

Ekipler, küçük boyda balık avcılığı yapıldığı ihbarları nedeniyle balıkçı teknelerini denetledi.

Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Aydın’ın da katıldığı denetimlerde, balıkçı teknelerinin elek tambur sistemlerinde inceleme yapan ekipler, 20 teknede mühürleme işlemi yaptı, 3 ruhsatı da geçici olarak iptal etti.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta hamsi olmak üzere, su ürünlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Bakanlığımızca, Karadeniz’de hamsi avcılığının yasaklanmasının ardından getirilen ek tedbirler uyarınca ekiplerimiz tarafından balıkçı teknelerinin elek tambur sistemleri kontrol edilerek, gerekli görülenler mühürlenmiştir. Avcılık yapan teknelere yönelik denetleme ve kontrol işlemlerimiz devam edecektir." ifadesini kullandı.



AA
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