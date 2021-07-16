banner635
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kandıra'nın Mavi Bayraklı Plajları Tatilcileri Bekliyor

- Yaz turizminin gözde merkezlerinden Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki mavi bayraklı plajlar, altın rengi kumu ve Karadeniz'in berrak sularıyla seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor

Kandıra'nın Mavi Bayraklı Plajları Tatilcileri Bekliyor

16 Temmuz 2021 Cuma 16:47

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Karadeniz'in en popüler yaz destinasyonları arasında yer alan Kandıra, mavi bayraklı plajlarıyla dikkati çekiyor.

Bölgedeki Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız, Kovanağzı, Cebeci ve Bağırganlı plajları altın rengi kumu, berrak suyuyla ön plana çıkıyor.

Kandıra'nın incisi olarak kabul edilen Kerpe Plajı, ilçeyi ziyaret edenler için önemli durakların başında geliyor. Kerpe, rüzgardan korunaklı yapısı nedeniyle özellikle çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor. Plajın yer aldığı koyun bazı kesimlerinde şnorkelle yüzme ve tüplü dalış yapılabiliyor.

Kerpe Mahallesinde bulunan Miço Koyu ise yaz sezonunda sadece kadınlara tahsis ediliyor. Etrafı çam ormanıyla çevrili plajda ziyaretçiler, yemyeşil ağaçların gölgesinde dinlenebiliyor.

- Kumcağız Plajı

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde kumsala sahip Kumcağız Plajı da yaz sıcaklarından bunalanların aradığı adresler arasında yer alıyor. Temiz ve ince kumuyla tercih edilen plajda, suyun berraklığı sayesinde deniz tabanındaki güzellikler seyredilebiliyor.

Kandıra'nın en büyük plajı olan Cebeci ise yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğa ve 50 metre genişliğe sahip. Karadeniz'deki 2 adadan biri olan Kefken Adası'nın tam karşısında yer alan plaj, ziyaretçilerine panoramik manzara sunuyor. Plajda voleybol ve futbol alanları da bulunuyor.

Kandıra'nın İstanbul sınırındaki Bağırganlı Mahallesi'nde, doğal güzellikleriyle dikkati çeken plaj ise dalga alması nedeniyle diğer plajlara nazaran daha az tercih ediliyor. Bağırganlı Plajı, olta balıkçılığı ve dalış gibi aktivitelere de olanak sağlıyor.

Kefken Mahallesi'ndeki Kovanağzı Plajı ise Miço Koyu'ndan sonra Kandıra'nın mavi bayrağa sahip en küçük ikinci plajı.

Deniz tabanı ve plaj kısmı taşlı yapıya sahip Kovanağzı, az dalga alması dolayısıyla Kandıra'nın en güvenli plajları arasında gösteriliyor.














AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KARTEPE KURBAN BAYRAMI’NA HAZIR KARTEPE KURBAN BAYRAMI’NA HAZIR
Karamürsel'de Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı Karamürsel'de Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı
GÖLCÜK YİNE “TÜRKİYE GEÇİLMEZ” DEDİ GÖLCÜK YİNE “TÜRKİYE GEÇİLMEZ” DEDİ
Bayramda Mezarlıklar Ücretsiz Ulaşım Bayramda Mezarlıklar Ücretsiz Ulaşım
Gölcük Anafartalar Caddesi asfaltlandı Gölcük Anafartalar Caddesi asfaltlandı
KURBAN SAKATATLARINI ÇÖPE ATMAYALIM KURBAN SAKATATLARINI ÇÖPE ATMAYALIM
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KARTEPE KURBAN BAYRAMI’NA HAZIR
Kartepe Belediyesi tüm dünyada etkili olan Covid-19 pandemi sürecinin sona yaklaşmasıyla birlikte yeni normalleşme...

Haberi Oku