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Kanser günü farkındalık çalışması duygulandırdı

Büyükşehir Belediyesi 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeni ile hazırladığı farkındalık çalışmasında duygu dalı anlar yaşandı

Kanser günü farkındalık çalışması duygulandırdı

06 Şubat 2018 Salı 12:29

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeni ile kentin farklı noktalarında dijital ekranlarda gösterilen anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Dijital ekranlarda ilk bakışta sıradan bir reklam filmi gibi başlayan görüntüler, daha sonra vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

 DİJİTAL EKRANLARDA GÖSTERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pek çoğu önlenebilir olan kansere karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla anlamlı bir farkındalık çalışmasını hayata geçirdi. Kısa film şeklinde yapılan farkındalık çalışması için, vatandaşların sıklıkla bulunduğu metro durakları, yürüyüş yolları seçildi. Dijital ekranlarda gösterilen filmde ilk önce saçları rüzgârda dalgalanan bir bayanın olduğu görüntüler veriliyor. Vatandaşların sıradan bir reklam filmi olarak gördüğü görüntülerde daha sonra bayanın rüzgârdan saçlarının döküldüğü görülüyor. Ardından görüntüler eşliğinde 4 Şubat’ın Dünya Kanser Günü olduğu ve erken teşhisin önemine ilişkin bilgilendirici yazılar ekrana yansıyor. Vatandaşların bu görüntüleri izlerken yaşadığı duygu dolu anlar ise çalışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Farkındalık çalışmasında yer alan görüntülerin sonunda ise ücretsiz kanser taraması için lütfen erken teşhis tarama eğitim merkezlerine(KETEM) başvuru yapın uyarısı da yapılıyor      

 YÜZDE 30 AZALABİLECEK

Öte yandan yeni veriler, uluslararası düzeyde her yıl 18 milyar dolarlık kaynak ayrıldığı takdirde 2030 yılına kadar düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde ölümlerin yüzde 30 kadar azaltılabileceğini gösteriyor.

 

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