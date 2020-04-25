Kanser hastalarının nakil hizmeti aksatılmıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını mücadelesinin yanı sıra sürekli tedavi gören kanser hastalarına ulaşım hizmeti veriyor. Bu kapsamda 20 gün önce kanser teşhisi konulan ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Arzu Saraç, kemoterapi için Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım hizmetinden yararlanıyor.

HASTA NAKİL HİZMETİ

Korona virüs salgının yayılmaması için gerekli çalışmaları yapan ve il genelinde geniş kapsamlı uygulamalar yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalar sırasında vatandaşların yardımına da koşuyor. Bu yardımların başında hasta, yatalak ve sürekli tedavi gören hastalar için ücretsiz nakil hizmeti geliyor. Covid-19 salgını mücadelesinin yanı sıra hasta nakil birimi servis araçlarıyla sürekli tedavi gören kanser hastalarına, 7 gün 24 saat ulaşım hizmeti veriliyor.

KANSER TEDAVİSİ

Bu kapsamda Gölcük ilçesinde ikamet eden ve 20 gün önce kanser teşhisi konulan Arzu Saraç, tedavisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz hasta nakil hizmetinden yararlanıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı hizmetten yararlanan Arzu Saraç, evinden alınarak Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümüne götürülüp, tedavisinin ardından tekrar evineulaştırılıyor.

“BU HİZMET ANLATILAMAZ”

Tedavisi gereği 14 günde bir hastaneye gittiğini belirten Arzu Saraç; “Kanser tanısı 20 gün önce kondu. Bunun ardından kemoterapi görmeye başladım. Tedavim sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hasta nakil servisinden yararlanıyorum. Kapımın önünden alınıp, tedavimin ardından tekrar eve götürülüyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kanser hastalarına yönelik bu hizmeti anlatılamaz. Kelimeler kifayetsiz kalır. Devletimizin halkının yanında olduğunu görüyorum. Çalışan bir belediyemiz var. Bu hizmeti gerçekleştirenlerden Allah razı olsun” dedi.

HASTALAR İÇİN GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE

Covid-19 salgınına karşı nakil sırasında hasta sağlığı için dezenfeksiyon işlemlerine dikkat ediliyor. Alınan tedbirler kapsamında, hasta nakil servis araçlarının sayısı arttırıldı. Hasta nakil hizmetinde çalışan personelin kişisel koruyucu malzemeleri; yüz koruyucu siperlik, maske ve tulumlarla vatandaşa hizmet ediliyor. Ayrıca araçlara her gün Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Hastalar araçlara alınırken de ateşleri ölçülüyor.

483 HASTAYA HİZMET

Salgından bu yana sağlık kuruluşlarından sürekli olarak tedavi hizmeti alması gereken hasta vatandaşlar için ulaşım, büyük önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3 haftada kanser ve kronik rahatsızlığı bulunan 483 vatandaşa hizmet verdi.

HİZMET İÇİN 153

Salgın boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil ambulansı ve hasta nakil servisi araçlarıyla Kocaeli’nin her köşesinde yatalak ve yürüyemeyen hasta vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin 153 Çağrı Merkezini araması yeterli.



















