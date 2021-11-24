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Kanser tedavisi gören öğretmene sürpriz kutlama

Körfez ilçesinde, kanser tedavisi gören Raziye Tekce Gedik'e, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrencileri ve mesai arkadaşlarınca sürpriz kutlama yapıldı.

Kanser tedavisi gören öğretmene sürpriz kutlama

24 Kasım 2021 Çarşamba 19:58

Petkim Ortaokulunda 20 senedir ana sınıfı öğretmeni olarak görev yapan Gedik, 6 aydır kanser tedavisi görüyor. Yaklaşık 3 aydır kemoterapi alan Gedik'i, Öğretmenler Günü'nde öğrencileri ve mesai arkadaşları yalnız bırakmadı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinin önüne gelen öğrenciler ve öğretmenler, Gedik'e şarkılarla moral vermeye çalıştı.

Evinin penceresinden öğrencilerini ve meslektaşlarını gören Gedik, duygu dolu anlar yaşadı, söylenen şarkılara eşlik etti.

Tedavisi süren Gedik, teşekkür ederek, bir an önce görevinin başına döneceği günü beklediğini dile getirdi.




AA
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