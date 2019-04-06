Kansere Karşı Pedal Çevirdiler

Kocaeli’de onlarca bisikletlinin katıldığı etkinlikte pedallar, kansere ve kanser hastalarına dikkat çekmek amacıyla daha sağlam çevrildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, öğrenciler ve bisiklet gönüllüleri ile kanser konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyini artırmak için İzmit’te pedal çevirdi.15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda başlayan bisiklet korteji tüm şehri baştan sona turladı.

FARKINDA OL, GEÇ KALMA



Milli İrade Meydanı’nda toplanan bisiklet gönüllüleri “Korkma, Farkında ol, Geç Kalma” pankartı açtı. Aynı zamanda etkinliğin sloganı olan bu motto ile kanser hastalığı ve kanser hastalığıyla mücadele eden hastalara dikkat çekildi.