banner413
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kanserle Mücadele İçin Pedal Çevir

6 Nisan Cumartesi günü, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında başlayacak olan bisiklet turu ile kanser hastalığına farkındalık oluşturulacak.

Kanserle Mücadele İçin Pedal Çevir

05 Nisan 2019 Cuma 13:07

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kanser haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenleyecek. Sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla 6 Nisan Cumartesi günü, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda başlayacak olan bisiklet turu yine aynı yerde son bulacak.

“KORKMA, FARKINDA OL, GEÇ KALMA”

“Korkma, Farkında ol, Geç kalma” sloganıyla Kanser hastalığı ve kanser hastalığıyla mücadele eden hastalar konusunda Kocaeli'de yaşayan bireylere farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenecek olan Bisiklet turuna yoğun bir katılımın olması bekleniyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Karatede Yine Tarih Yazdılar Karatede Yine Tarih Yazdılar
Hürriyet Avukatlar Gününü Kutladı Hürriyet Avukatlar Gününü Kutladı
Bıyık İlk İcraatıyla Gönüllere Girdi Bıyık İlk İcraatıyla Gönüllere Girdi
Çiftçi'ye Tebrik Ziyaretleri Çiftçi'ye Tebrik Ziyaretleri
GTÜ Dünya Sıralamasına Girdi GTÜ Dünya Sıralamasına Girdi
Dumlupınar Şehitleri Donanma Komutanlığında Anıldı Dumlupınar Şehitleri Donanma Komutanlığında Anıldı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Karatede Yine Tarih Yazdılar
Büyükşehir Kağıtspor’un alt yapısında yetişen milli karateciler milli takımın tarih yazdığı 54....

Haberi Oku