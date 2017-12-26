Kanuni Lisesi’ne konuk oldu

Kaymakam Güler ve Başkan Köşker







Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi’nin bayrak törenine katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, öğrencilere kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.

ZAMANINDA ÇALIŞMAK ÇOK ÖNEMLİ

Başkan Köşker selamlama konuşmasında, “Ülkemizin gelişmesi, siz gençlerin kendilerini geliştirmesi, yetiştirmesi ile ancak mümkün olabilir. Önünüzde kocaman bir zaman var. Bu sebeple gençliğimizin kıymetini bilin ve kendinizi geliştirin. Zamanında çalışmak çok önemli zaman akıp gidiyor. Öncelikle kendimize, ailemize, çevremize ve ülkemize karşı sorumluluklarımız çok iyi bilmeli ve bu yönde kendimizi geliştirmeliyiz. Bu sorumlulukları yerine getirdiğimiz müddetçe bu ülkenin önünde hiçbir güç duramaz bu anlamda bizler sizlere çok güveniyoruz. Ülkemizin içerde ve dışarda birçok düşmanı var bu düşmanlara fırsat vermemek için sistemli bir şekilde çok çalışmamamız lazım” dedi.

SİZLER ÜLKENİN GELECEĞİSİNİZ

Kaymakam Güler konuşmasında gençlerin ülkenin geleceğindeki rolüne değindi. Kaymakam Güler, “Bu ülkenin geleceği yarın siz gençlerin omuzları üzerinde yükselecek. Bu sebeple hem sizlere hem de sizleri yetiştiren öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. Sizler bu ülkenin, bizlerin geleceğisiniz. Bugün ülkemiz üzerine oynanan oyunları görüyorsunuz. Bu tarih boyunca hep böyle olmuştur, bundan sonrada böyle olacak” dedi. Konuşmaların ardında İstiklal Marşı okundu, bayrak töreninin ardından Kaymakam Güler ve Başkan Köşker öğrencileri sınıflarına uğurladı.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERLE SOHBET ETTİLER