Kapaklıkaya’ya yoğun ilgi

Gebze Belediyesi, Memur-Sen ve Eğitim- Bir-Sen Gebze Şubesi işbirliğinde gerçekleşen programa Gebzelilerin ilgisi ve katılımı yoğun oldu. “Eğitimde Ailenin Önemi” konulu konferansta Kapaklıkaya, kendi hayatından ve ailesinden kesitler vererek anlattı. Kapaklıkaya’nın konferansı Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Alişan Kapaklıkaya konferansında, “Eğitim misafire saygı ile başlar. Bu benim en temel felsefelerimden biridir. Biz çocuklarımızı öğretmenler olarak okulda misafir gibi karşılasak nasıl olurdu diye bir düşünüyorum. Ya da şöyle biz anne babalar çocuklarımız Allah’ın bizlere bir emaneti gibi algılasak nasıl olur. Allah tüm insanları mükemmel yaratmıştır bunu unutmamak lazım. Halimize şükredeceğiz ve Allah’ın bizlere emaneti olan çocuklarımız en iyi şekilde yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Onları adeta cennete bir çiçekmiş gibi büyütmeliyiz” ifadelerini kullandı.