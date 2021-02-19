GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kar Bıçakları, Köylerdeki Yolları Açık Tutuyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından köylere dağıtılan 30 adet traktör kar bıçaklarıyla köy yolları sürekli açık tutuluyor Büyükşehir’in temin ettiği kar bıçakları traktörlere takılıyor

Kar Bıçakları, Köylerdeki Yolları Açık Tutuyor

19 Şubat 2021 Cuma 11:24

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, ilimizde etkisini gösteren yoğun kar yağışında yolların kapanmaması ve yollarda oluşacak olası buzlanmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ana caddeler başta olmak üzere köy yollarında da kar küreme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, köy muhtarları koordinatörlüğünde kent genelinde köylere dağıtılan traktörlere takılabilen kar bıçaklarıyla da yolların açık olması sağlanıyor.

 

1,5 METRE KARA RAĞMEN YOLLARIMIZ AÇIK

12 yıldır köylerde traktörlerine takılan kar bıçaklarıyla grup köy yollarına bağlantı sağladıklarını belirten Körfez Kutluca Köy Muhtarı Engin Öztürk, köylerinde 1,5 metre kar olmasına rağmen kar bıçaklarıyla yollarını açtıklarını kar yağışı boyunca hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade etti.

 

GRUP KÖY YOLARI VE ARA MAHALLELER DAHİ AÇIK

“Köylerimizde hayat normale döndü” diyen Körfez Kutluca Köy Muhtarı Engin Öztürk, traktöre takılan kar bıçaklarıyla karla mücadelede büyük kolaylık sağladıklarını ifade etti. Kendi imkânlarıyla kar küreme yapamadıkları zaman Büyükşehir’den greyder ve loader iş makinesi desteği aldıklarını söyleyen köy muhtarı Öztürk, köy yollarının ve ara mahallerinin dahi açık olduğunu köyde yaşayan vatandaşların ihtiyacı olduğunda ambulansa da Büyükşehir Belediyesi’nin temin ettiği kar bıçaklarıyla yol açtıklarını belirtti.

 

BELİRLENEN KÖYLERDE KAR BIÇAĞI TAKILI TRAKTÖR VAR

Köylerde, Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla da yollarda kar küreme çalışması yapılıyor.  Köy muhtarları koordinatörlüğünde 30 adet traktöre takılan traktör kar bıçaklarıyla köy yolları sürekli açık tutuluyor. vatandaşlar kendi traktörlerine Büyükşehir Belediyesi tarafından takılan kar bıçaklarıyla köy yollarını açıyor.

 











Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den Yürüyüş Yolunda Temizlik Çalışması Büyükşehir’den Yürüyüş Yolunda Temizlik Çalışması
Başkan Çiftçi, Çalışmaları Anlattı Başkan Çiftçi, Çalışmaları Anlattı
Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın Seçim Beyannamesi Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın Seçim Beyannamesi
Regaip Kandili ve Peygamber Sevgisi Regaip Kandili ve Peygamber Sevgisi
İpek Demiryolu Karadeniz'e Tirebolu’dan da Bağlanmalı İpek Demiryolu Karadeniz'e Tirebolu’dan da Bağlanmalı
TGRT`de Somali Belgeselimiz Yayınlanıyor TGRT`de Somali Belgeselimiz Yayınlanıyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir’den Yürüyüş Yolunda Temizlik...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri sabahın erken saatlerinde...

Haberi Oku