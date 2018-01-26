Kar ekipleri çalııyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına müdahale ediyor.

Soğuk hava kent genelinde etkisini hissettirirken yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler köylerde aralıklarla yağan kar yağışına müdahale ederek yolları sürekli açık tutuyor. Çalışma kapsamında küreme ve tuzlama uygulamaları gerçekleştiriliyor. Yolların açık tutulması için ekipler tarafından gece boyunca çalışma yapılıyor.

TUZ VE SOLÜSYON ÇALIŞMASI

Kocaeli Üniversite Kampüsü, Santral, Kuruçeşme Irak Konutları, Arızlı TOKİ Konutları, Kartepe Otel Yolu, Başiskele Baraj Yolu, Gölcük İhsaniye, Karamürsel Karapınar, Derince İshakçılar ve Gebze Pelitli şantiyelerinde kar ekipleri hazır bekliyor. Ulaşım Dairesi ekipleri, buzlanmayı önlemek için tuz, solüsyon ve kar küreme araçlarıyla çalışma yapıyor. Ekipler 24 saat yolların sürekli açık kalmasını sağlıyor.

410 PERSONEL GÖREVDE

İlçelerde 73 farklı ana artere konuşlandırılan ekipler 24 saat hizmet veriyor. Karla mücadele ekipleri kentin tüm noktalarına kısa sürede ulaşabilmesi için 410 personel hazır bulunuyor. 183 Adet Araç (2 Adet Kar Rotatifi, 29 adet Kar küreme kamyonu, 8 adet kar küreme kamyoneti, 22 adet grayder, 17 adet kanal kazıyıcı, yükleyici, 12 adet Loder, 14 Adet Ekskavatör, 2 adet kar robotu, 2 adet bobcat, 3 adet çekici trayler, 15 adet tuzlama kamyonu, 1 adet vinç, 14 adet pikap, 5 adet akaryakıt tankeri, 37 adet kar bıçaklı traktör) karla mücadelede kullanılıyor.