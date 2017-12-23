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Kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre Marmara'nın güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kar geliyor!

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:40

 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre Marmara'nın güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta, Kırşehir, Kırıkkale ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Marmara’nın doğusunda akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

METEOROLOJİ UZMANI PAZAR GÜNÜ DEDİ

Prof. Dr. Orhan Şen Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Türkiye’de soğuk hava 10 gün daha devam eder. İstanbul’da haftasonuna kadar soğuk ve yağmur var. Pazar günü İstanbul ve Marmara’da kar olasılığı yüksek. Eğer sistem zayıflamaz ise pazar akşam veya akşamüstü kar var. Sistem yeteri kadar soğumaz ise kuvvetli karla karışık yağmur olur. Bu nedenle İstanbul’da pazar ve pazartesi günlerine dikkat” dedi.
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