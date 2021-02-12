Kar Hasretini Giderip Çocukluk Yıllarımızı Yaşadık

Doğu Karadeniz bölgesinde Giresun ve Ordu illerinde kar geçit vermiyor. Yollar kapalı. Sahilden itibaren her yer bembeyaz. Tıpkı çocukluk yıllarımızda olduğu gibi kar kapıları kesmiş, insanlar mahsur, hayat tümü ile durmuş.

Zorluk ve sıkıntılar yaşansa da insanlar mutlu. Kar demek bereket su ve hayat demek. Çocukluk yıllarını hatırlayıp elimize kameramızı alıp muhteşem kar manzaraları çekerek bu güzellikleri belgeselleştirmeye çalışıyor, gelecek kuşaklara aktarıyoruz.