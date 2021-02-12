Kar Hasretini Giderip Çocukluk Yıllarımızı Yaşadık

Edebiyatımızda Kar Yağmuru
Doğu Karadeniz bölgesinde Giresun ve Ordu illerinde kar geçit vermiyor. Yollar kapalı. Sahilden itibaren her yer bembeyaz. Tıpkı çocukluk yıllarımızda olduğu gibi kar kapıları kesmiş, insanlar mahsur, hayat tümü ile durmuş.
Zorluk ve sıkıntılar yaşansa da insanlar mutlu. Kar demek bereket su ve hayat demek. Çocukluk yıllarını hatırlayıp elimize kameramızı alıp muhteşem kar manzaraları çekerek bu güzellikleri belgeselleştirmeye çalışıyor, gelecek kuşaklara aktarıyoruz.
Fındık bahçelerinde kar manzarası
Uzun yıllar önce, karlı fındık bahçeleri içinde yürümüştüm. Aradan yıllar geçmiş mazi ve tarih olan o küçük İsmail’in küçük dünyasına karlı fındık bahçelerinde yine koştum. Çocukluk yıllarımı hatırladım. Hurma ağaçlarına çıkıp karın yumuşattığı, lokum gibi yaptığı hurmadan yemek için ağaçlarına çıkamasam da uzaktan seyrine baktım. Sizlerle paylaştığım bu fotoğrafların çoğunu Merhum Ali ağamın torunu fotoğraf sanatçısı Espiye Devlet hastanesinde görevli Ali İhsan yeğenim çekti. Bana karlı fındık bahçelerinde eşlik etti. Bazı fotoğraflar da bir başka fotoğraf sanatçısı arkadaşım Dursun Yıldırım hocaya ait.
Anadolu Kara hasret kalmıştı
İklimlerin değişikliğinin en açık örneği, Sonbahar yağmura hasret kalmıştı, kışın da kar yağmıyordu. Ancak son günlerde birçok bölge kara doydu.
Şiirlerde Kar
Yahya Kemal Beyatlı’nın Kar üzerine yazdığı şiir
Kar Musikileri
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu.
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu.
Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı,
Yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı,
Bir erganun ahengi yayılmakta derinden…
Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden.
Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta,
Tanburi Cemil Bey çalıyor eski plakta.
Birdenbire mesudum işitmek hevesiyle
Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.
Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık,
Uykumda bütün bir gece Körfez’deyim
Şairlerin Mısraların da kar yağmuru
Son yıllar da hasretini çektiğimiz kar Gebze’ye yağmaya başladı. Yakın bir geçmişe kadar büyük şehirlere lapa lapa kar yağıyor, okullar da kar tatili oluyordu.
Şehirler ve köylerde kar yüzünden trafik aksıyor yollar kapanıyor iş yerleri açılmıyordu.
O eski kar yağışlı günler mazi oldu.
Sezai Karakoç – Kar Şiiri
Bu adam o adam gelip gider
Senin ellerinde rüyam gelip gider
Her affın içinde bir intikam gelir gider
Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın
Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi
Öyle kar yağdı ki elim üşüdü
Ruhum seni düşününce ışıdı
Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın
Ordulu Şair Saim Yurdakul dan Kar şiiri paylaşımı
Değerli arkadaşım Saim beyin sosyal medyadaki paylaştığı kar şiirini sizlerle paylaşmak istedim
Yüksek kesimlere yağan kar, şehir merkezinde yağdı, etraf beyaza boyandı. Yaşımız itibarıyla bizlerde çocuklar gibi sevindik, kar topu oynayarak hevesimizi yendik. Yüce Mevla'm birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Karın yağmasıyla kardan aldığım ilhamla sıcağı sıcağına siz dostlara üç, dört mani yazmak istedim umarım beğenirsiniz
KAR
Yar yağıyor yapıyor
Tepelerin başına
Benim sevdiceğim kız
Girmiş yirmi yaşına
--//--//--
Kar kapıya dayanmış
Beyazlara boyanmış
Benim sevdiceğim kız
Uykusundan uyanmış
--//--//--
Karın yağışını ben
Pencereden izledim
Kız seni sevdiğimi
El alemden gizledim
--//--//-/
Kardan yaptım Adamı
Evinin bahçesine
Kurbanlar olurum kız
Senin Güzel sesine
Salim Yurdakul