Kar için geri sayım!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabahtan itibaren Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alması beklenen soğuk ve kar yağışlı hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor. Yarın akşam ve Cuma günü sabah etkili olması beklenen sağanak yağışların ardından kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışının pazar akşamına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre cuma günü itibariyle Kocaeli de kar yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklığının hafta sonu -1 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.