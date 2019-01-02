banner400
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kar için geri sayım!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabahtan itibaren Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Kar için geri sayım!

02 Ocak 2019 Çarşamba 14:59

Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alması beklenen soğuk ve kar yağışlı hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor. Yarın akşam ve Cuma günü sabah etkili olması beklenen sağanak yağışların ardından kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışının pazar akşamına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre cuma günü itibariyle Kocaeli de kar yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklığının hafta sonu -1 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Osmangazi’ye zam ! Osmangazi’ye zam !
Pazaryerinde Dükkanlar Kiraya Açılıyor! Pazaryerinde Dükkanlar Kiraya Açılıyor!
Memur 3 Ocak'ı Bekliyor! Memur 3 Ocak'ı Bekliyor!
Kantinlerde Yeni Dönem! Kantinlerde Yeni Dönem!
Liselere Nanoteknoloji’yi anlattı Liselere Nanoteknoloji’yi anlattı
Karaosmanoğlu,'Dâhiler yetişsin istiyoruz' Karaosmanoğlu,'Dâhiler yetişsin istiyoruz'
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Osmangazi’ye zam !
Osman Gazi Köprüsü’nün kış tarifesine yüzde 43 zam yapılarak otomobil ücreti 71 liradan 103 liraya...

Haberi Oku