GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kar Kocaeli'yi ne zaman terk edecek?

İlimizde dün gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Kar Kocaeli'yi ne zaman terk edecek?

27 Ocak 2017 Cuma 23:39


Yaşanan şiddetli don ve buzlanma ise vatandaşlar ile sürücüler için tehlike oluşturarak ufak kazaların yaşanmasına neden oluyor.Balkanlar üzerinden gelerek dün geceden itibaren etkisini gösteren soğuk ve kar yağışı vatandaşın hayatını olumsuz etkiliyor.

img_0002.jpg

Mimar Sinan Köprüsü’nde yürümekte zorlanan vatandaş köprünün tuzlanıp temizlenmemesinden dolayı oldukça şikayetçi. Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre özellikle yarın ve Pazar günü ilimizde don olması beklenirken kar yağışının yine Pazar günü ilimizi terk edeceği edinilen bilgiler arasında. 

kopru2-001.jpg

yuruyus-001.jpg

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
Kar Kocaeliyi Ne Zaman Terk Edecek?
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kocaeli'ye geliyor Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kocaeli'ye geliyor
Kocaeli’de 10 günde 4 deprem! Kocaeli’de 10 günde 4 deprem!
Belediye başkanları Külliye’de toplandı Belediye başkanları Külliye’de toplandı
Kocaeli'de kar tatili ilan edildi Kocaeli'de kar tatili ilan edildi
Başkanlar Yaman'a acil şifalar diledi! Başkanlar Yaman'a acil şifalar diledi!
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEM GİŞELERİ AÇILDI GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEM GİŞELERİ...
Yukarı Çık

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kocaeli'ye geliyor
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yarın tüm gününü Kocaeli'de geçirecek. Akdağ'ın programında birçok ziyaret...

Haberi Oku