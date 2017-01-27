Kar Kocaeli'yi ne zaman terk edecek?

Yaşanan şiddetli don ve buzlanma ise vatandaşlar ile sürücüler için tehlike oluşturarak ufak kazaların yaşanmasına neden oluyor.Balkanlar üzerinden gelerek dün geceden itibaren etkisini gösteren soğuk ve kar yağışı vatandaşın hayatını olumsuz etkiliyor.

Mimar Sinan Köprüsü’nde yürümekte zorlanan vatandaş köprünün tuzlanıp temizlenmemesinden dolayı oldukça şikayetçi. Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre özellikle yarın ve Pazar günü ilimizde don olması beklenirken kar yağışının yine Pazar günü ilimizi terk edeceği edinilen bilgiler arasında.