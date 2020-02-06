banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kar Timleri karla mücadeleye hazır

Bugünden itibaren Kocaeli’de etkili olması beklenen kar yağışına karşı Büyükşehir Kar Timleri, karla mücadeleye hazır bir şekilde bekliyor

Kar Timleri karla mücadeleye hazır

06 Şubat 2020 Perşembe 14:24


Meterolojiden yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesi’nin genelinde bugünden itibaren kar yağışı bekleniyor.Kar yağışının 3 gün boyunca devam etmesi tahmin ediliyor. Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde karla mücadeleye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri, kar yağışının oluşabileceği şehir merkezleri ve yüksek kesimlerde göreve hazır bir şekilde bekliyor. 550 personel ve 225 araçtan oluşan Kar Timleri, şehir merkezleri ve yüksek kesimlere yağacak olan kara hemen müdahale edecek.

 

 

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİ 7/24 GÖREV BAŞINDA

İlçelerde bulunan yüksek ana ve ara arterlerde konuşlandırılan ekipler de, yolların kısa sürede açılması için 550 personel ile görev yapıyor. 225 adet araç (3 adet kar rotatifi, 31 adet kar küreme kamyonu, 6 adet kar küreme kamyonet, 23 adet grayder, 22 adet kanal kazıyıcı, yükleyici, 11 adet Loder, 15 adet ekskavatör, 6 adet kar robotu, 3 adet tır, 3 adet bobcat, 3 adet çekici trayler, 1 adet dozer, 2 adet paletli yükleyici, 15 adet tuzlama kamyonu, 1 adet vinç, 13 adet pikap, 5 adet akaryakıt tankeri, 34 adet kar bıçaklı traktör ve diğer araçlar) karla mücadelede kullanılıyor. Karla mücadeleye ihtiyaç halinde diğer Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan araçlar da katılarak destek veriliyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de fırtına tahribata yol açtı Kocaeli'de fırtına tahribata yol açtı
Kocaeli'ye şehit acısı Kocaeli'ye şehit acısı
Şehidimiz Var Çayırova Şehidimiz Var Çayırova
Nisan ayına kadar su kesintisi yaşanabilir! Nisan ayına kadar su kesintisi yaşanabilir!
Büyükgöz Pazarcılarla Buluştu Büyükgöz Pazarcılarla Buluştu
Kudüs mitingine davet Kudüs mitingine davet
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de fırtına tahribata yol açtı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı fırtına Kocaeli’de dün gece etkili oldu....

Haberi Oku