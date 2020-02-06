Kar Timleri karla mücadeleye hazır

Meterolojiden yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesi’nin genelinde bugünden itibaren kar yağışı bekleniyor.Kar yağışının 3 gün boyunca devam etmesi tahmin ediliyor. Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde karla mücadeleye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri, kar yağışının oluşabileceği şehir merkezleri ve yüksek kesimlerde göreve hazır bir şekilde bekliyor. 550 personel ve 225 araçtan oluşan Kar Timleri, şehir merkezleri ve yüksek kesimlere yağacak olan kara hemen müdahale edecek.

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİ 7/24 GÖREV BAŞINDA

İlçelerde bulunan yüksek ana ve ara arterlerde konuşlandırılan ekipler de, yolların kısa sürede açılması için 550 personel ile görev yapıyor. 225 adet araç (3 adet kar rotatifi, 31 adet kar küreme kamyonu, 6 adet kar küreme kamyonet, 23 adet grayder, 22 adet kanal kazıyıcı, yükleyici, 11 adet Loder, 15 adet ekskavatör, 6 adet kar robotu, 3 adet tır, 3 adet bobcat, 3 adet çekici trayler, 1 adet dozer, 2 adet paletli yükleyici, 15 adet tuzlama kamyonu, 1 adet vinç, 13 adet pikap, 5 adet akaryakıt tankeri, 34 adet kar bıçaklı traktör ve diğer araçlar) karla mücadelede kullanılıyor. Karla mücadeleye ihtiyaç halinde diğer Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan araçlar da katılarak destek veriliyor.