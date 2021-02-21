Kara ve Bıyık, Hafta Sonu Esnafı Ziyaret Etti

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu sokağa çıkma yasağında muaf olan esnafları ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi.