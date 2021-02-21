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Kara ve Bıyık, Hafta Sonu Esnafı Ziyaret Etti

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu sokağa çıkma yasağında muaf olan esnafları ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kara ve Bıyık, Hafta Sonu Esnafı Ziyaret Etti

21 Şubat 2021 Pazar 15:58

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu sokağa çıkma yasağında muaf olan esnafları ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Hafta sonu yoğun mesai geçiren Kaymakam Kara ve Başkan Muzaffer Bıyık, esnafla sohbet edip fikir alışverişinde bulundu. Darıca Küçük Sanayi Sitesi’ni de ziyaret eden Kaymakam Kara ve Başkan Muzaffer Bıyık, küçük sanayi sitesi esnafı ve çalışanlarıyla da hasbihal etti.

BIYIK: “ESNAF TOPLUMUN BELKEMİĞİDİR”

Darıca’yı ortak akılla yönetmek istediklerini ve herkesin fikirlerine önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Esnaflarımız toplumun en önemli yapı taşı ve belkemiğidir. Her sabah esnaflarımızı ziyaret ederek güne başlıyoruz. Hafta sonu da Kaymakamımız Sayın Yüksel Kara ile birlikte esnaflarımızla bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinleyip notlar alıyoruz” dedi. Başkan Muzaffer Bıyık, sorunları yerinde görmek, ortak akılla sorunları çözmek, belediyenin çalışmalarını halka anlatmak, partili, partisiz ayrım yapmadan esnafları dolaşarak şehrin sorunlarını dinleyeceklerini ve projelerini halkla paylaşacaklarını, sadece seçim öncesi değil her gün çeşitli geziler gerçekleştirdiklerini ifade etti. 
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