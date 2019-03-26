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Karaaslan ve Büyükgöz Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Gebze’de Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz için destek istedi.

Karaaslan ve Büyükgöz Vatandaşlarla Buluştu

26 Mart 2019 Salı 13:43

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Eskihisar Sahili’nde vatandaşlarla buluştu. Seçim Kordinasyon Merkezi çalışmaları kapsamında Eskihisar Sahili’nde vatandaşlarla sohbet eden Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’a, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar eşlik etti.

KARANFİL DAĞITIP, SOHBET ETTİLER!

Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz’ün Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı olarak belediyecilik işinin ehli olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan vatandaşlarla sohbet ederek karanfil dağıttı.

“YEŞİL VE MAVİ BİR ARADA OLACAK”

Vatandaşlarla sohbet eden Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz ise, “Gebze’de deniz var fakat insanlar denizden çok yararlanamıyor. Yeşil ve mavinin bir arada olduğu bir kent olacağız. Eskihisar ülkemizin vizyon yatırımlarından Osmangazi Köprüsü manzarasının en güzel izlenebildiği bir alan. Eskihisar Sahili’nin marka değerini arttıracak projelere imza atacağız” ifadelerini kullandı.

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