Karabacak Avrupa Şampiyonunu ağırladı

Rusya’da yapılan 45. Avrupa Ümitler, Gençler ve 21 Yaşaltı Karate Şampiyonası’nda 6. kez üst üste şampiyon olan Eray Şamdan, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ı ziyaret ederek, katkı ve desteklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.





Soçi’de yapılan şampiyonada kariyerinde son kez 21 yaşaltı kategorisinde Avrupa Şampiyonası’nda yarışan Şamdan adını tarihe altın harflerle yazdırarak 6. kez üst üste şampiyon olurken, babası ve aynı zamanda antrenörü olan Adnan Şamdan, ülkemiz adına böylesi önemli bir başarıyı elde ettiklerinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek Başkan Karabacak’a desteklerinden dolayı teşekkür edip esas hedeflerinin ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu söyledi.

DARICA SPORUN HER ALANINDA

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise 6.kez üst üste şampiyon olarak ülkemize altın madalya getiren Eray Şamdan ve antrenörü Adnan Şamdan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü olarak gençler atletizmde üç yıl üst üste Avrupa şampiyonluğu sevincini yaşadıklarını, karatede aynı şekilde Avrupa şampiyonluğu gibi önemli bir başarı elde ettiklerini ifade eden Başkan Karabacak, “Darıca ailesi olarak sporun her alanında önemli başarılar elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Futbolda da şehrimizin takımı Darıca Gençlerbirliği grubunda lider olarak yoluna devam ediyor. İnşallah lig sonunda şampiyon olarak ilçe halkımızla hep birlikte bir önemli başarıya daha imza atacağız. Genç sporcularımızı destekler, onlara imkanlar sunar ve başarıyı ödüllendirerek onları motive edersek ben inanıyorum ki Türk sporu önemli yerlere gelecektir. Bunun en güzel örneklerini Darıca’da görüyoruz. Bizler her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Başarılarınızın devamını diliyorum.” diyerek ülke sporuna hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.