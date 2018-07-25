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Karabacak Ayar ve Ekibini Ağırladı

AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve yönetimi Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ı makamında ziyaret etti.

Karabacak Ayar ve Ekibini Ağırladı

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:45

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Ayar ve beraberindekiler Başkan Karabacak’la gündeme dair fikir alışverişinde bulunurken, Başkan Karabacak’ı 29 Temmuz’da Hünkar Çayırında gerçekleşecek 91. Genişletilmiş Danışma Meclisi ve Teşkilat Piknik Programına davet ettiler.

KOCAELİ HER DAİM HAZIR

Nazik ziyaretleri ve davetleri için misafirlerine teşekkür eden Başkan Karabacak ise AK Partili belediye ve parti yönetimleri arasında her zamankinden daha güçlü bir birliktelik olduğuna vurgu yaparken, “sizler Gebze’de bizler ise Darıca’da ilçelerimiz ve ülkemiz adına her daim hizmet üretmeye devam ediyoruz. Yaptığımız her başarılı projede parti teşkilatlarımızın katkısı çok büyük. 24 Haziran seçimleriyle birlikte daha güçlü bir şekilde önümüzdeki yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Kocaelimizin bütün ilçelerinde birlik ve beraberlik içinde yeniden bütün ilçeleri kazanarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” dedi.

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Anahtar Kelimeler
şükrü Karabacakİrfan AyarDaricaGebzeKocaeliHünkar çayırı
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