Karabacak Basın Bayramı'nı Kutladı

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak tüm basın çalışanlarının Basın Bayramı’nı tebrik etti.

Başkan Karabacak mesajında, kamunun ve toplumun doğru bir şekilde ve zamanında bilgilendirilmesi noktasında basının önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekerek “basın çalışanlarımız vatandaşın doğru bir şekilde bilgilendirilmesi noktasında önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedirler. Zor şartlar altında mesleğini icra eden, toplumu aydınlatan, dünyada yaşanan olayları ve gelişmeleri bizlere aktaran tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Yerel idareciler olarak özellikle yerel basınımızın ayakta kalması adına bu güne kadar imkanlar dahilinde bölge basınımıza destek verdik, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle özverili şekilde görevini yerine getiren tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."