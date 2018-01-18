Karabacak Darıcayı Dolaştı

Güne Eşi Teslime Karabacak’la birlikte Darıca Belediyesi Bilgi Evleri’nin düzenlediği Mahalle Buluşmaları ile başlayan Başkan Karabacak buradaki velilerle bir araya gelerek ilçede devam eden çalışmalar ve projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunarak bayanlarla hasbihal ettiler.

EĞİTİME TAM DESTEK

Mehmet Akif Ortaokulunun Erasmus Programı kapsamında yurt dışından ülkemize misafir olarak gelen öğrenciler ile Süreyya Yalçın Ortaokulunun LÖSEV yararına düzenlenen kermeslerine katılan Başkan Karabacak daha sonra Süreyya Yalçın Ortaokulu’nu ziyaret ederek okul bahçesinde spor yapan çocuklarla birlikte spor yapıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okul ziyaretlerine Nenehatun İlköğretim Okulu ile devam eden Başkan Karabacak, Nenehatun İlkokulu'nun Meslek Tanıtım Projesi kapsamında düzenlediği programa gençlere Belediye Başkanlığı konusundaki 13 yıllık bilgi ve birikimlerini aktardı. Programın ardından Nenehatun İlkokulu’nda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Karabacak ilçedeki eğitim çalışmaları ile ilgili öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

DARICA ENGELLERİ KALDIRDI

Okul ziyaretlerinin ardından Darıca Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde Filografi dersi gören vatandaşları ziyaret eden Başkan Karabacak, açıldığı günden itibaren ilçedeki engelli vatandaşların adeta vazgeçilmez mekanı haline gelen Engelliler Koordinasyon Merkezi’nin takdire şayan çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekerek, devam etmekte olan filografi ve el becerisi dersleri ile bireylerin hem kendi yeteneklerini görmesine imkan sağladıklarını hem de el işlerini sergileme fırsatı bulduklarını söyledi. Başkan Karabacak burada yapılan çalışmalarla aynı zamanda aile bütçelerine katkı sağladıklarını da sözlerine ekledi.

ÇOCUK PARKLARI SÜREKLİ YENİLENİYOR

İlçe genelinde bakım onarım ve yenileme çalışmaları devam eden çocuk parklarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Karabacak, Aslan Çimento Meslek Lisesi karşısında bulunan parkın yenilenmesi için Park ve Bahçeler Müdürümüz ile birlikte alanda incelemelerde bulunduktan sonra ‪Erenler Camii önünde bulunan parkta revize olacak yerler hakkında incelemelerde bulundu.

Başkan Karabacak son olarak çekimleri Darıca’da yapılan ekranların sevilen dizisi Şevkat Yerimdar'ın Adnan Menderes Kültür Merkezi’ndeki dizi setini ziyaret ederek, dizi yönetmeni Bülent İşbilen ile bir süre sohbet ederek, dizi ekibine çalışmalarında başarılar diledi.