Karabacak Dünya Şampiyonunu Kabul Etti

Başkan Karabacak görev yaptığı 14 yıllık süre boyunca bölge sporuna her daim katkı sunma gayreti içinde olduklarını ifade ederken, “Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde gerek karatede ve gerekse atletizmde ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılar elde ettik. Bunun yanı sıra ilçemizde düzenlediğimiz Balkan Kros Şampiyonası, Avrupa Gençler Yüzme Yarışları, Türkiye Kros Şampiyonası ve Uluslararası Darıca Yarı Maratonu gibi uluslararası organizasyonlar, gençlere yönelik düzenlediğimiz DASYİS (Darıca Sporun Yıldızlarını Seçiyor) ve Yaz ve Kış Spor Okulları ile spora her daim katkı sunduk, sunmaya devam ediyoruz. Spora yaptığımız yatırımlar devam edecek, Eray gibi al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıran nice Dünya Şampiyonalarını yetiştireceğimizden şüphemiz yok. Eray kardeşimizle birlikte esas hedefimiz Tokyo Olimpiyatları.” diyerek düşüncelerini açıkladı.