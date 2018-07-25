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Karabacak Dünya Şampiyonunu Kabul Etti

19-22 Temmuz tarihlerinde Japonya’nın Kobe kentinde düzenlenen 11. Dünya Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda ülkemize tek altın madalyayı kazandıran Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Sporcusu Eray Şamdan Darıca Belediye Başkanı makamında ziyaret ederek katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Karabacak Dünya Şampiyonunu Kabul Etti

25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:01

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Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Bekir Güven ve Kulüp Antrenörü Adnan Şamdan’ında hazır bulunduğu ziyarette Milli Sporcu Eray Şamdan’ı tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Başkan Karabacak, Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün ülkemize bir  çok önemli ismi kazandıracağına olan inancını dile getirerek, başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

 

 

SPORA VE SPORCUYA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

 

Başkan Karabacak görev yaptığı 14 yıllık süre boyunca bölge sporuna her daim katkı sunma gayreti içinde olduklarını ifade ederken, “Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde gerek karatede ve gerekse atletizmde ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılar elde ettik. Bunun yanı sıra ilçemizde düzenlediğimiz Balkan Kros Şampiyonası, Avrupa Gençler Yüzme Yarışları, Türkiye Kros Şampiyonası ve Uluslararası Darıca Yarı Maratonu gibi uluslararası organizasyonlar, gençlere yönelik düzenlediğimiz DASYİS (Darıca Sporun Yıldızlarını Seçiyor) ve Yaz ve Kış Spor Okulları ile spora her daim  katkı sunduk, sunmaya devam ediyoruz. Spora yaptığımız yatırımlar devam edecek, Eray gibi al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıran nice Dünya Şampiyonalarını yetiştireceğimizden şüphemiz yok. Eray kardeşimizle birlikte esas hedefimiz Tokyo Olimpiyatları.” diyerek düşüncelerini açıkladı.

 

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Anahtar Kelimeler
şükrü KarabacakEray şamdan
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