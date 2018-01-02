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Karabacak Esnafı Ziyaret Etti

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, İstasyon Caddesi’ndeki esnafı ziyaret ederek, değişik konularla ilgili görüş alışverişinde bulunup, esnafın istek ve taleplerini dinledi.

Karabacak Esnafı Ziyaret Etti

02 Ocak 2018 Salı 13:19


Belirli periyotlar halinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde esnafın yoğun İlgisiyle karşılaşan Başkan Karabacak, görev yaptıkları süre boyunca toplumun her kesiminden farklı insan gruplarıyla bir araya gelip, ilçe nüfusunun  kent yönetimine katılımını sağlamak amacıyla görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek bu doğrultuda çalışmalarına yön verdiklerini ifade etti.
 ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ
Başkan Karabacak’a istek ve taleplerini ileten İstasyon Caddesi’ndeki esnaflara belediye olarak yasal çerçevede her türlü konuda yardımcı olma gayretinde olduklarını ifade eden Başkan Karabacak, esnaflara da uyarılarda bulunarak,  “zaman zaman vatandaşlardan bizlere gelen kaldırım işgalleri ve temizlik konusunda esnafımızın biraz daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz. Bu konularda sizlerden daha dikkatli olmanızı rica ediyorum. Belediye olarak her daim yanınızdayız. Öneri ve şikayetlerinizi her zaman bizlerle paylaşabilirsiniz. “ diyerek esnaflarla görüş alışverişinde bulundu.

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