Karabacak Esnafı Ziyaret Etti

Belirli periyotlar halinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde esnafın yoğun İlgisiyle karşılaşan Başkan Karabacak, görev yaptıkları süre boyunca toplumun her kesiminden farklı insan gruplarıyla bir araya gelip, ilçe nüfusunun kent yönetimine katılımını sağlamak amacıyla görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek bu doğrultuda çalışmalarına yön verdiklerini ifade etti.
ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ
Başkan Karabacak’a istek ve taleplerini ileten İstasyon Caddesi’ndeki esnaflara belediye olarak yasal çerçevede her türlü konuda yardımcı olma gayretinde olduklarını ifade eden Başkan Karabacak, esnaflara da uyarılarda bulunarak, “zaman zaman vatandaşlardan bizlere gelen kaldırım işgalleri ve temizlik konusunda esnafımızın biraz daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz. Bu konularda sizlerden daha dikkatli olmanızı rica ediyorum. Belediye olarak her daim yanınızdayız. Öneri ve şikayetlerinizi her zaman bizlerle paylaşabilirsiniz. “ diyerek esnaflarla görüş alışverişinde bulundu.