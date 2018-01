Karabacak Esnafı Ziyaret Etti

Belirli periyotlar halinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde esnafın yoğun İlgisiyle karşılaşan Başkan Karabacak, görev yaptıkları süre boyunca toplumun her kesiminden farklı insan gruplarıyla bir araya gelip, ilçe nüfusunun kent yönetimine katılımını sağlamak amacıyla görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek bu doğrultuda çalışmalarına yön verdiklerini ifade etti.

ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ