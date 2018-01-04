Karabacak geleceğin yıldızlarını ağırladı

Kütahya'da yapılan Futsal Gençler Türkiye Gurup maçlarında finale yükselerek ilçemizi Türkiye Yarı Finallerinde temsil hakkı kazanan Aslan Çimento Meslek Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Darıca Belediye başkanı Şükrü Karabacak’ı makamında ziyaret ettiler.

İlk önce Kocaeli liseler arasında yapılan Futsal elemelerinde 76 takım arasından çıkarak Türkiye şampiyonası elemelerine gitmeye hak kazanan ardından da Kütahya'da yapılan Futsal Gençler Türkiye Gurup maçlarında finale yükselerek ilçemizi Türkiye Yarı Finallerinde temsil hakkı kazanan Aslan Çimento Meslek Lisesi öğrencileri bölgemizin gururu olurken, kendilerine her konuda destek veren Başkan Karabacak’a teşekkür ederek şampiyonluk sözü verdiler.

AMATÖR SPORA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Elde ettikleri başarılardan dolayı genç sporcuları ve hocalarını tebrik eden Başkan Karabacak amatör spora ve sporcuya her daim katkı ve destek sunduklarını ifade ederek, “zor şartlar altında gençleri spora teşvik ederek, gelişimlerine katkı sunan bütün kulüp başkanı ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yıllarca amatör sporun içinde bulunmuş çilesini çekmiş bir kişi olarak Darıca’da futbolla birlikte diğer branşlarda da gençlerimize hizmet verme gayesi içindeyiz. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nü açarak atletizm ve karate branşlarında önemli başarılar elde ettik. Bu kulübümüzde önümüzdeki günlerde farklı branşlarda da gençlerimize spor yapma imkanı sunacağız. Artık Darıca kendi sporcularını yetiştirip Türk sporuna kazandırmalı. Bunun için bizlerde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. İnşallah Darıca’ya bir spor Köyü kurarak geleceğin sporcularını burada yetiştireceğiz.” diyerek gençlere başarılar diledi.