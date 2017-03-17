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Karabacak hemşerilerine yeni anayasayı anlattı

Karabacak hemşerilerine yeni anayasayı anlattı

Karabacak hemşerilerine yeni anayasayı anlattı

17 Mart 2017 Cuma 22:45

 
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, K.Karabekir Mahallesi’nde faaliyetlerine devam eden Bolulular Derneği’nde hemşerileriyle bir araya gelerek, referandum sürecini değerlendirdi.

Bolulu hemşerilerinin yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Karabacak, 16 Nisan’da yapılacak olan referandumun ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, hemşerilerinden destek istedi.

Güçlü iktidarlarla güçlü Türkiye’ye evet

Başkan Karabacak, yeni anayasa ve partili cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili bilgilendirmede bulunurken, “ 94 yıllık Cumhuriyet tarihimize baktığımızda Rahmetli Menderes ve Özal iktidarları dışında Ak Parti iktidarını da bir yana bırakırsak, kısa süreli iktidarların ve koalisyonların ülkemizde önemli icraatları hayata geçiremediğini gözler önüne seriyor. Yeni sistemle birlikte istikrarlı ve güçlü iktidarlar güçlü Türkiye’nin de önünü açacaktır. Bunun farkında olan haçlı zihniyeti ve  terör örgütleri “hayır” diyor. Ama ne yazık ki ülkemizdeki bazı kesimlerde bunlara çanak tutuyorlar. Gelin bu anayasa maddelerini hep birlikte onaylayalım, gelin devletimize düşman olanlara, milletimize düşman olanlara hep birlikte güçlü bir tokat atalım diyoruz. Sevgili hemşerilerim önümüzde bir aylık bir süreç var, sizlerden bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Çevrenizde kim varsa onlara da anlatın, destek isteyin. Ülkemiz için, geleceğimiz ve çocuklarımız için , güçlü bir Türkiye için hep birlikte “evet” diyelim ve ülkemizin önünü açalım.” diyerek hemşehrilerinden destek istedi.

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Karabacak Hemşerilerine Yeni Anayasayı Anlattı
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