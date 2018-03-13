Karabacak Öğrencilerle Buluştu

Başkan Karabacak konuşmacı olarak katıldığı programda, “bugün burada geleceğin yöneticileri, milletvekilleri, mimar ve mühendisleri ile 14 yıllık Belediye Başkanlığı tecrübelerimizi paylaşıp, sizlerin hayatlarınızdaki tercihlerine rehberlik etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gelecekte öncelikle kendi hayatlarınızı kurup, ailenize, çevrenize, ülkemize ve insanlığa faydalı birer birey olabilmek için çok çalışmanız gerekiyor. Kendinize topluma mal olmuş insanları örnek alarak, yetenekleriniz doğrultusunda bir yol çizmelisiniz.” diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.
GENÇLERİMİZE HİZMET ETMEK EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ
Başkan Karabacak, gençlere yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde de bulunurken, “Darıca’da özellikle genç nesilleri yetiştirme adına birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Değişik noktalarda açtığımız bilgi evleri, yeni sporcuların keşfedilebilmesi adına Darıca Sporun Yıldızlarını Seçiyor Projesi, Yaz ve Kış Spor Okulları, Darıca Eğitim Spor Kulübü (DARES) , Darıca’nın ev sahipliği yaptığı Balkan Kros Şampiyonası, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası ve Darıca Yarı Maratonu gibi projelerle bölge gençliğine hizmet ettik, etmeye devam ediyoruz.” diyerek gençlere hitap etti.