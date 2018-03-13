Karabacak Öğrencilerle Buluştu





Başkan Karabacak konuşmacı olarak katıldığı programda, “bugün burada geleceğin yöneticileri, milletvekilleri, mimar ve mühendisleri ile 14 yıllık Belediye Başkanlığı tecrübelerimizi paylaşıp, sizlerin hayatlarınızdaki tercihlerine rehberlik etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gelecekte öncelikle kendi hayatlarınızı kurup, ailenize, çevrenize, ülkemize ve insanlığa faydalı birer birey olabilmek için çok çalışmanız gerekiyor. Kendinize topluma mal olmuş insanları örnek alarak, yetenekleriniz doğrultusunda bir yol çizmelisiniz.” diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

GENÇLERİMİZE HİZMET ETMEK EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ