Karabacak referandum startını verdi

Beraberinde meclis üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek, Eşi Teslime Karabacak ve partililerle birlikte şehrin adeta her noktasında vatandaşlarla buluşan Başkan Karabacak, vatandaşlara referandum süreci ve yeni anayasa ile ilgili de bilgilendirmelerde bulundu.

Esnaf ziyareti, umre ziyaret, hasta ve taziye ziyareti, düğün ve yüzük takma merasimi gibi değişik etkinliklerde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Karabacak, nisan ayında yapılması planlanan referandum sürecinin, ülkemizin geleceğini şekillendireceğini söyleyerek vatandaşlardan destek istedi.

13 YILDIR SİZLERLE BİRLİKTEYİZ

Başkan Karabacak, vatandaşlardan anayasa değişiklik paketine “evet” oyu isterken, 13 yıllık görev süreleri boyunca hep vatandaşın içinde olduklarına vurgu yaparak, “ülkemizde nisan ayında anayasa değişikliği ve partili cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili olarak yapılması planlanan referandum öncesi sizlerin desteğini bekliyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep sizlerin yanında olduk. Acı tatlı günlerinizde sizleri yalnız bırakmadık. Yaptığımız projelerle şehrimizi modern ve yaşanabilir bir noktaya getirdik. Özellikle sosyal belediyecilik anlamında hep halkımızla olduk. Seçim döneminde de diyoruz ki, daha iyi hizmet için, daha yaşanır ve daha müreffeh yarınlar için yeni bir anayasayla, sizlerin istediği anayasayla yolumuza devam etmek için “evet” diyerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümetimize hep birlikte destek verelim.” sözleriyle referandum sürecinde vatandaşlardan destek istedi.