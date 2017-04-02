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KARABACAK ROMANLARLA BULUŞTU

KARABACAK ROMANLARLA BULUŞTU

KARABACAK ROMANLARLA BULUŞTU

02 Nisan 2017 Pazar 12:10

Türkiye Romanlar Konfederasyonu’nun Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzendiği “Ağlayan Gözler Kutsal Topraklarda” Programına katılan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “ roman kardeşlerimizle etle tırnak gibiyiz.” diyerek Ak Parti hükümetleri döneminde romanlara önemli ayrıcalıklar tanındığına vurgu yaptı.

Başkan Karabacak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Romanların ülkemize kattığı çok şey vardır. Türkiye'yi romansız düşünmek içimizi karartmaya yeter. Roman kardeşlerimiz AK Parti’nin yaptığı açılımlara çok şey borçludur. Bugün Romanlar geleceğe daha umutla bakıyorsa bugün bu ülkede yaşayan herkesle her anlamda eşitlik konusunda seslerini daha hür ve net bir şekilde ifade edebiliyorsa bunda öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve AK Parti hükümetinin çok büyük katkısı vardır. Roman kardeşlerimizde bunun farkındadır. 16 Nisan’da yapılacak olan referandumda siz değerli roman kardeşlerimizden vereceğiniz güçlü “evet” kararıyla ülkemizin geleceğine katkı ve desteklerinizi bekliyoruz. Geceniz hayırlara vesile olsun.” diyerek konuşmasını tamamladı.

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