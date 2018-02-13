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Karabacak STK Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile bir araya gelerek yapılan ve yapılması düşünülen projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Karabacak STK Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

13 Şubat 2018 Salı 12:17


Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı’nda ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Teras Cafe&Restaurant Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gültekin Gürün,  Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Ak Parti İlçe kadın ve gençlik kolları başkanları, , Darıca G.B. Kulüp Başkanı Mücahit Vural ve STK Temsilcileri katıldılar.
Toplantıda konuşan Başkan Şükrü Karabacak, ilçede yapılacak olan ve yapılması düşünülen projeleri STK’larla paylaşmak ve bunlar hakkında görüş alışverişinde bulunmanın yanı sıra halkın da talep ve isteklerini dinleme açısından bu tür toplantıları önemsediklerini söyledi. 
KAPALI PAZAR YERİ YIL SONUNDA AÇILACAK
2004 yılında göreve geldikleri günden itibaren siyasi fark gözetmeden tüm insanlara hizmet götürmenin gayretinde olduklarını vurgulayan Başkan Karabacak artık halkla kenetlendiklerini, Darıca halkının bir aile gibi bir bütün olduğunu ifade etti. 200 bin nüfusu bulan ilçenin her yıl 7-8 bin göç aldığını ifade eden Başkan Karabacak,  “her yıl nüfusumuz artıyor bu nedenle metro, sahil ve spor alanları gibi çok sayıda yeni projeler üreterek hayata geçirmemiz lazım. Metro Projemiz bu yıl içinde başlayarak 4,5 yıl içinde hizmete girecek, askeri kışlaya eğitim kampüsleri, resmi daireler ve halk için güzel dinlenme ve eğlenme tesisleri yapılacak, çalışmalar başladı, yaz aylarında bir kısmı halkımızın hizmetine açılacak. Sahile sıcak piknik alanlarını yaptık, halkımız artık burada da sıcak mangal yapma imkanına sahip olacak, iki adet havuzumuz bay ve bayanlara ayrı ayrı hizmet veriyor, Cami Mahallesindeki sabit Pazar projesine Mart ayında başlayıp 01 Aralık 2018 tarihinde de hizmete açacağız.” diyerek çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Karabacak, konuşmasının ardından katılımcıların soru ve taleplerini cevapladı
Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gültekin Gürün de toplantıda yaptıkları konuşmada yerel yöneticilerle halk toplantılarının ilçenin gelişmesine büyük katkı sağladığını ifade ederek hizmetlerinden dolayı Başkan Şükrü Karabacak’a teşekkür ettiler.

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