Karabacak Yaşlılar Haftası'nı kutladı

Karabacak 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlarken, “hükümetimizin son yıllarda yaptıkları çalışmalar yaşlı vatandaşlarımızın hayat standartlarını önemli ölçüde artmıştır.” dedi.

Başkan Karabacak, “geçmişimiz ile geleceğimiz arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan yaşlılarımız her türlü sevgi ve saygıyı hak etmektedirler” diyerek mesajında şu görüşlere yer verdi.

HAYAT STANDARTLARIMIZ ARTTI

Hükümetimizin son yıllarda hayata geçirdiği evde bakım, ücretsiz otobüs kartları, indirimli tren ve havayolu taşımacılığı ve psikolojik destek hizmetleri gibi bir çok hizmetle birlikte yaşlı vatandaşlarımızın hayat standartları önemli ölçüde artmıştır. Bizlerde yaşlılarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalarla onlara her zaman destek olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Evde bakım hizmetleri, ev temizliğine yardım, araç desteği ve belirli günlerde düzenlediğimiz sosyal ve kültürel aktivitelerle yaşlı vatandaşlarımızın hep yanında olduk.

Bu duygu ve düşüncelerle, sabır , hoşgörü, ve muhakeme gücüyle geçmişten günümüze köprü kuran, deneyim ve tecrübeleriyle geleceğe ışık tutan, dualarıyla bereket ve huzurumuzu sağlayan tüm vatandaşlarımızın 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.” diyerek duygularını dile getirdi.