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Karabacak'tan Ankara çıkarması

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu.

Karabacak'tan Ankara çıkarması

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:04


Başkan Karabacak, AK Parti’nin Salı günü yapılan Grup toplantısını Gölcük Belediye başkanı Mehmet Ellibeş ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemle alakalı açıklamalarını dinleyen Başkan Karabacak, daha sonra milletvekillerini ziyaret etti.İlk olarak MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek’i ziyaret eden Karabacak, daha sonra TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’na konuk oldu. Karabacak’ın gündeminde ise Darıca’ya dair projeler vardı. Askeri Kışla’nın Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi, alt yapı ve üst yapıya dair çalışmalar, sahil bandından devam eden çalışmalarla ilgili  görüşmeler yaptı.
Karabacak  ayrıca, Darıca için tarihi bir dönüşümü gerçekleştirecek olan metro projesine verilen desteğe teşekkürlerini iletti.

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