Karabacak’tan Bayramı Mesajı

Vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunun habercisi ve bağımsızlığımızın müjdecisi olan 30 Ağustos Zaferi’nin yıldönümünü birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir coşkuyla kutlamaktayız. Milletimizin şartlar ne olursa olsun bağımsızlık mücadelesi söz konusu olduğunda canı pahasına, vatanına sahip çıkacağını, birliğinden ve vatan topraklarından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtladığı 30 Ağustos Zaferi her daim hatırlanacaktır. Hiç şüphe yok ki milletimiz, her yönüyle eşsiz bir vatanseverlik ve kahramanlık destanının yazıldığı bağımsızlık mücadelesini unutmayacaktır.

15 Temmuz’da milletimize ve ülkemize yapılmak istenen darbe girişiminde bir kez daha gördük ki yüce milletimiz söz konusu vatan olduğunda canı pahasına ülkesini savunmaktan geri kalmayacak ve ne pahasına olursa olsun vatanına sahip çıkacaktır. Gerek darbe gecesinde ve gerekse ilerleyen süreçte milletçe birlik ve beraberlik içinde ülkemize sahip çıkarak, vatanımıza olan bağlığımızı tüm dünyaya gösterdik. Ülkemizde oluşan bu birlik ve beraberlik tablosunun sürekliliği son derece önemli. Milletimiz birlik içinde hareket ettiği müddetçe ülkemizin gelişimini hiçbir güç engelleyemeyecektir.

30 Ağustos Büyük Taarruz’un yıldönümünde halkımızın ve kahraman ordumuzun bayramını kutlar; başta büyük zaferin kumandanı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, halkımıza sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.