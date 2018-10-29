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Karabacak'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak bütün vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Karabacak'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 Ekim 2018 Pazartesi 11:14

Başkan Karabacak mesajında ”Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ülkemizi bölmek ve binlerce yıldır vatan bildiğimiz bu toprakları işgal etmek isteyen güçler aziz milletimizin canı pahasına verdiği kahramanca mücadele sonrası emellerine ulaşamamış ve nihayetinde bu aziz millet Büyük Kumandan
Atatürk liderliğinde 1923 yılında küllerinden yeniden doğarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Dün olduğu gibi bugün de ülkemizi bölmek isteyen güçler içte ve dıştaki destekçileriyle birlikte bu vatan topraklarına saldırmaktadırlar. Fakat bağımsızlığına ve vatanına her şartta sahip çıkan aziz milletimiz
sayesinde amaçlarına ulaşamayacak ve binlerce yıldır aynı topraklarda kardeşçe yaşayan vatandaşlarımız, ülkemizi yarınlara taşıyacaktır. Son yıllarda bütün ihanet girişimlerine karşı, yapılan büyük projelerle bölgede lider ülke olan Türkiye Cumhuriyeti emin ellerde 2023 hedeflerine ilerliyor.
Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Devlet ve Tek Millet Binlerce yıldır bu topraklarda bağımsızlık mücadelesi veren aziz milletimiz bu coğrafyada var olmaya
devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti “Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Devlet ve Tek Millet olarak ilelebet varlığını sürdürecektir. Dönemin zor şartları altında, Türk halkının vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti özellikle son yıllarda atılan adımlarla çağdaş medeniyetler
seviyesine ulaşma yolunda önemli mesafeler kat etmiştir. Ekonomik, sosyal ve siyasi alanda büyük atılımlar gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetimizin 95. Yılında her zamankinden daha güçlü bir hale gelmiş ve bölgemizin lider ülkesi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti artık sadece bölgesinde
değil dünyanın her yerindeki mazlum halkların umudu olmuş ve güçlü siyasi iradesiyle sorunların çözümü noktasında her daim söz sahibi ülke olarak güçlü devletler arasındaki yerini almıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Kumandan Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu
olsun.” diyerek sözlerini tamamladı.
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