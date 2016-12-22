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Karabörklüler İddialı Geliyor!

Gebze’de hizmet veren Giresun Alucra İlçesi Karabörk köyü Derneği yeni dönem için start verdi.

Karabörklüler İddialı Geliyor!

22 Aralık 2016 Perşembe 09:59

Gebze’de faaliyet gösteren Karabörk Derneği, Yeni başkan Muharrem Yelekoğlu ve Yönetimiyle beraber sıçrama yapmaya hazırlanıyor. Karabörklülerin yeni başkanı Gebze belediyesi eski meclis üyesi Muharrem Ali Yelekoğlu başkanlığında toplanan dernek yönetimi yapılacak çalışmaları masaya yatırdı. İlk iş olarak dernek lokalini yenileyerek başlayan yönetim kurulu üyeleri yeni projeleri görüşme imkanı buldukları toplantıda, 2017’de önemli etkinlik ve projeler yapmak istiyor.

Selçuk Esmer GECAL

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Anahtar Kelimeler
GebzeKarabörklülerDernek
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