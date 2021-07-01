Karadeniz Sahil Yolu Gerçeği ve Demirel

Kültür, medeniyet ve zaferler tarihi ile ilgili doğu Karadeniz bölgesinde araştırma ve belgesel çekimlerimize devam ederken, çok önemli bir gerçeğe daha ulaştım.

Kültür, medeniyet ve zaferler tarihi ile ilgili doğu Karadeniz bölgesinde araştırma ve belgesel çekimlerimize devam ederken, çok önemli bir gerçeğe daha ulaştım.

Eski Cumhurbaşkanlarından merhum Süleyman Demirel’in Başbakanlığı döneminde planlanıp yapımına başlanan ve Karadeniz sahillerini bitiren, doğal ve ekolojik çevre katliamına neden olan Karadeniz Sahil Yolu ile ilgili emekli öğretmen, eğitimci yazar Halit İşsever Giresun Espiye ilçesi tarihi Zefre limanında

Eski Cumhurbaşkanlarından merhum Süleyman Demirel’in Başbakanlığı döneminde planlanıp yapımına başlanan ve Karadeniz sahillerini bitiren, doğal ve ekolojik çevre katliamına neden olan Karadeniz Sahil Yolu ile ilgili emekli öğretmen, eğitimci yazar Halit İşsever Giresun Espiye ilçesi tarihi Zefre limanında