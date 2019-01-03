banner400
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karahan, Gençlerle Buluştu

AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, İlçe Gençlik Kolları’nın yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Karahan, Gençlerle Buluştu

03 Ocak 2019 Perşembe 13:23

banner401

Geçtiğimiz hafta Genel Merkez tarafında İlçe Başkanlığı’na atanan Karahan, Gençlere verdiği önemi yönetim kurulu toplantısına katılarak gösterdi. AK Parti’nin siyaset anlayışında gençliğin her zaman ayrı bir önemi olduğuna dikkati çeken Karahan, bu nedenle Teşkilatların ve yöneticilerin sürekli gençlerle temas halinde olduğunu belirtti. Türkiye’nin 31 Mart’ta Yerel seçim sürecine girdiğini ifade eden Karahan, Gençlik Kollarıyla seçim değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik Kolları başkanı İbrahim Güler ve ekibi tarafından ağırlanan Karahan, yaptığı açıklamada, “Hepimiz bilinçli olmalıyız. Bizim Gençlere çok ihtiyacımız var. Çok önemli bir seçime gidiyoruz, sürekli istişare halinde olmalıyız. En önemlisi birlik ve beraberliği sürdürmeli, birbirimize sahip çıkmalıyız. Bizler davamıza odaklanıp, şahsi meseleleri bir kenara atmak zorundayız. Çünkü Türkiye’nin güçlü bir AK Parti’ye ihtiyacı var. Bugün AK parti sayesinde ülke olarak çok iyi durumdayız. Eski Türkiye’de insanlar rahat yaşayamıyordu, iktidarımız sayesinde bu durumları aştık. Eksilerimiz elbette ki var, ancak bizler bu eksikleri tamamlamak için buradayız.”diye konuştu. Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Güler, ziyareti ver verdiği destekten dolayı İlçe Başkanı Karahan’a teşekkür ederek, AK Gençliğin Çayırova’da üzerine düşeni fazlasıyla yapacağını belirtti. 

banner402
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Seçmen listeleri askıya çıkıyor Seçmen listeleri askıya çıkıyor
Malkoçoğlu Üst Geçidi Tanıtıldı Malkoçoğlu Üst Geçidi Tanıtıldı
'Adaylar Not Kağıdıyla Belirlenmez' 'Adaylar Not Kağıdıyla Belirlenmez'
Başkan Köşker ziyaretlerini sürdürüyor Başkan Köşker ziyaretlerini sürdürüyor
Öğrencilerin dileği gerçek oldu Öğrencilerin dileği gerçek oldu
‘’Üniversitelerimiz ana kucağıdır’’ ‘’Üniversitelerimiz ana kucağıdır’’
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Seçmen listeleri askıya çıkıyor
31 Mart 2019 yerel seçimleri için seçmen listeleri askıya çıkıyor.

Haberi Oku