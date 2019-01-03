Karahan, Gençlerle Buluştu

Geçtiğimiz hafta Genel Merkez tarafında İlçe Başkanlığı’na atanan Karahan, Gençlere verdiği önemi yönetim kurulu toplantısına katılarak gösterdi. AK Parti’nin siyaset anlayışında gençliğin her zaman ayrı bir önemi olduğuna dikkati çeken Karahan, bu nedenle Teşkilatların ve yöneticilerin sürekli gençlerle temas halinde olduğunu belirtti. Türkiye’nin 31 Mart’ta Yerel seçim sürecine girdiğini ifade eden Karahan, Gençlik Kollarıyla seçim değerlendirmesinde bulundu.



Gençlik Kolları başkanı İbrahim Güler ve ekibi tarafından ağırlanan Karahan, yaptığı açıklamada, “Hepimiz bilinçli olmalıyız. Bizim Gençlere çok ihtiyacımız var. Çok önemli bir seçime gidiyoruz, sürekli istişare halinde olmalıyız. En önemlisi birlik ve beraberliği sürdürmeli, birbirimize sahip çıkmalıyız. Bizler davamıza odaklanıp, şahsi meseleleri bir kenara atmak zorundayız. Çünkü Türkiye’nin güçlü bir AK Parti’ye ihtiyacı var. Bugün AK parti sayesinde ülke olarak çok iyi durumdayız. Eski Türkiye’de insanlar rahat yaşayamıyordu, iktidarımız sayesinde bu durumları aştık. Eksilerimiz elbette ki var, ancak bizler bu eksikleri tamamlamak için buradayız.”diye konuştu. Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Güler, ziyareti ver verdiği destekten dolayı İlçe Başkanı Karahan’a teşekkür ederek, AK Gençliğin Çayırova’da üzerine düşeni fazlasıyla yapacağını belirtti.