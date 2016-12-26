Karakol gemi Yarhisar'a ziyaretçi akını

Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ege safhasında "karakol gemi" görevi yapan ve sonrasında Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze Gemisi olarak hizmet veren savaş gemisi, ziyaretçi akınına uğruyor. Yarhisar Müze Gemisi Müdürü İlhan Akbulut (fotoğrafta), konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yarhisar Müze Gemisi Müdürü İlhan Akbulut, yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır müze olarak hizmet veren gemiyi bu güne kadar 194 bin 509 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Geminin yılda 11 bin yerli ve yabancı ziyaretçisinin olduğunu belirten Akbulut, "Ziyaret talebi her gün artıyor. Havaların soğuk olmasına rağmen yine insanlarımız Yarhisar Müze Gemisi'ni ziyaret ediyor. Gemiyi, 1 Ocak ile 30 Kasım 2016 tarihlerinde 9 bin 718 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerimizin geneli Suriye'den gelenler. Ardından İngiltere, Rusya Birleşik Arap Emirlikleri'nden ziyaretçilerimiz var." diye konuştu.