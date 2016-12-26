GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karakol gemi Yarhisar'a ziyaretçi akını

Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ege safhasında "karakol gemi" görevi yapan ve sonrasında Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze Gemisi olarak hizmet veren savaş gemisi, ziyaretçi akınına uğruyor. Yarhisar Müze Gemisi Müdürü İlhan Akbulut (fotoğrafta), konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Karakol gemi Yarhisar'a ziyaretçi akını

26 Aralık 2016 Pazartesi 11:41

 Yarhisar Müze Gemisi Müdürü İlhan Akbulut, yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır müze olarak hizmet veren gemiyi bu güne kadar 194 bin 509 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Geminin yılda 11 bin yerli ve yabancı ziyaretçisinin olduğunu belirten Akbulut, "Ziyaret talebi her gün artıyor. Havaların soğuk olmasına rağmen yine insanlarımız Yarhisar Müze Gemisi'ni ziyaret ediyor. Gemiyi, 1 Ocak ile 30 Kasım 2016 tarihlerinde 9 bin 718 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerimizin geneli Suriye'den gelenler. Ardından İngiltere, Rusya Birleşik Arap Emirlikleri'nden ziyaretçilerimiz var." diye konuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
2016 dev projelerin yılı oldu 2016 dev projelerin yılı oldu
Fırat Kalkanı'nda yaralanan asker hastanede şehit oldu Fırat Kalkanı'nda yaralanan asker hastanede şehit...
Dinçer; “Enerji doğru kullanılmalı” Dinçer; “Enerji doğru kullanılmalı”
Asansör Sektörünün Pazar Payı Büyüyor Asansör Sektörünün Pazar Payı Büyüyor
Antalya valisi Münir Karaloğlu’na açık mektup Antalya valisi Münir Karaloğlu’na açık mektup
Kar geliyor! Kar geliyor!
Yukarı Çık

banner183

2016 dev projelerin yılı oldu
Türkiye'de bu yıl, teknolojisi ve yatırım büyüklüğü dolayısıyla merakla beklenen projeler hayata geçirildi.

Haberi Oku