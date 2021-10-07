Karamürsel Avcıköy - Tahtalı Köyleri Arasına Beton Yol Yapılıyor

















Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından köy yollarına yerli kaynaklarla imal edilen beton yollar yapılıyor. Karamürsel Avcıköy-Tahtalı köyleri arası 9,5 kilometre uzunluğundaki stabilize, toprak yol yerine beton yol yapımına başlandı.

ÇELİK HASIR İMALATI ÜZERİNE BETON

Karamürsel’in Avcıköy-Tahtalı köyleri arası 9,5 kilometre uzunluğundaki stabilize malzeme serili yola, alt temel serimi sonrası çelik hasır seriliyor. Çelik hasır üzerine de beton dökülerek, beton yol yapılıyor. 6,5 metre genişlikte olacak yeni beton yol ile Avcıköy-Tahtalı köyleri arası ulaşım daha konforlu bir hale gelecek.



















