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Karamürsel Avcıköy - Tahtalı Köyleri Arasına Beton Yol Yapılıyor

Büyükşehir tarafından Karamürsel Avcıköy-Tahtalı köyleri arasında bulunan 9,5 kilometre uzunluğundaki yol, beton yol yapılıyor

Karamürsel Avcıköy - Tahtalı Köyleri Arasına Beton Yol Yapılıyor

07 Ekim 2021 Perşembe 09:33


 



 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından köy yollarına yerli kaynaklarla imal edilen beton yollar yapılıyor. Karamürsel Avcıköy-Tahtalı köyleri arası 9,5 kilometre uzunluğundaki stabilize, toprak yol yerine beton yol yapımına başlandı.

 

ÇELİK HASIR İMALATI ÜZERİNE BETON

Karamürsel’in Avcıköy-Tahtalı köyleri arası 9,5 kilometre uzunluğundaki stabilize malzeme serili yola, alt temel serimi sonrası çelik hasır seriliyor. Çelik hasır üzerine de beton dökülerek, beton yol yapılıyor. 6,5 metre genişlikte olacak yeni beton yol ile Avcıköy-Tahtalı köyleri arası ulaşım daha konforlu bir hale gelecek.

 








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