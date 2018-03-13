Son 2 yıldır gerçekleştirilen yoğun çalışmalar neticesinde hasta ve çalışan memnuniyeti üst düzeye çıkarılan, servisleri modernize edilerek, sağlık bakanlığı standartlarına uygun hale getirilen Karamürsel Devlet Hastanesi, planlanan projeler tamamlandığında kendi alanında Türkiye’nin en iyi hastanelerinden biri olacak.

HASTANE BAŞTAN AŞAĞIYA YENİLENDİ

Karamürsel Devlet Hastanesinde baştan aşağıya gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sonucunda hastane servisleri yenilenen yüzü ile vatandaşların hizmetine açıldı. Her servisin tadilatı aşamasında bulunacağı branşlara göre düzenlemeler yapılarak, dahili, cerrahi ve çocuk hastalıkları servislerinde odalar tek odalı ve nitelikli hale getirildi.

Acil serviste yapılan tadilatlar ile bekleme alanları, 8 yataklı müşahede odası, travma odası ve muayene odaları tadilatlardan geçirilerek hastaların hizmetine sunuldu. Yine bünyesine 7 yataklı palyatif bakım ünitesi kazandırılan ve bütün odaları güncel sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilen, tek yataklı nitelikli hale getirilen Palyatif Bakım Ünitesi bu güne kadar 281 hastaya hizmet verdi.

Laboratuvar ve röntgen birimlerinde de tadilat çalışmaları yapılarak hizmet kalitesi arttırıldı. Tüm poliklinik odalarının zeminleri yenilendi, mobilyaları ve bekleme koltukları değiştirildi, tüm tuvaletler tadilattan geçirilerek hasta ve çalışanların hizmetine sunuldu. Vatandaşların ve çalışanların yemek hizmetleri ile alakalı istekleri göz önüne alınarak kalite arttırıldı. Artık gece kahvaltılarında açık büfe kahvaltı ile çorba, salata bar ile hastalara yemekler thermobox’lar ile veriliyor.

TIBBİ HİZMETLERDE VERİM VE KALİTE ARTTIRILDI

Yapılan fiziksel düzenlemelerle birlikte tıbbi hizmetlerde de verimli ve kaliteli bir artış sağlandı. Sağlık kurulunun işleyişi tekrar düzenlenerek tüm sağlık kurulu raporları hastane bünyesinde verilmeye başlanarak, yaşlı ve engelli hastaların kolaylıkla ve kısa sürede hizmet almaları sağlanmış oldu. Sağlık Bakanlığınca belirlenen uzman doktor kadrosu cetvellerine uygun olarak arttırıldı ve Ameliyathanede üroloji, KBB, genel cerrahi, ortopedi branşlarında yeni cihazlar alınarak hasta ve çalışan memnuniyeti optimum seviyeye çıkarıldı. Yine 2017 yılında İl Sağlık Müdürlüğünce her Çarşamba günü hastaneye kardiyoloji hekimi görevlendirilerek polikliniğe başvuran hastaların ekokardiyografi, efor testi gibi tetkiklerinin de hastane bünyesinde yapılması sağlandı.

Hastanede Gerçekleştirilen Modernizasyon ve Düzenleme Çalışmaları Sonucunda, Hasta Sayısının Arttığını ve Hastane Binasının Büyütülmesinin Gerekli Olduğunu Belirten Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Yapılacak Ek Bina Hakkında Önemli Bilgiler Aktardı.

PROJE ÇALIŞMALARI SON AŞAMADA

Karamürsel Devlet Hastanesi için yapılacak ek bina projesinin son aşamada olduğunu ve önümüzdeki aylarda projenin tamamlanarak Sağlık Bakanlığı tarafından ihaleye çıkarılacağını söyleyen Ergüney “ Yaklaşık 3500 metrekare alan büyüklüğüne sahip olacak. İçerisinde ilave poliklinikler, yataklı servisler, Endoskopi Ünitesi, Yoğun bakım Servisleri, Diyaliz Ünitesi ve Konferans salonları tarzında bir çok özellikli hizmet yer alacak. Ayrıca önümüzdeki günlerde mevcut 2 kesitli tomografi cihazı çok daha yeni bir model olan 16 kesitli cihaz ile değiştirilerek bölge ihtiyacını karşılayacak. Önümüzdeki 45 gün içinde ise çok sürpriz bir hizmet devreye girecek. Karamürsel Devlet Hastanesini kendi alanında Türkiye’nin en iyi hastanelerinden biri haline getirmek için gece gündüz demeden gayretle çalışıyoruz” diye konuştu.

KARAMÜRSEL BİZİM İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR

Özellikle Körfez köprüsünün yapılmasından sonra bölgede nitelikli nüfus artışı olduğunu, dolayısıyla Karamürsel Devlet Hastanesinin her alanda daha modern standartlara kavuşturulmasının kendileri için önem arz ettiğini belirten Ergüney “ Önümüzdeki 1 yıl içerisinde, diş poliklinik binası ve diş hekim sayısını arttırarak, vatandaşlarımıza nitelikli diş hizmetleri sunmayı amaçlıyoruz. Diş hekimi sayısı 3 yıl önce 2 civarındayken şuanda 5’e çıkmış durumda ve biz bu sayıyı 10’ a kadar arttırmaya çalışacağız” diye konuştu.