KARAMÜRSEL EREĞLİ SAHİL YOLUNDA ALTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü, Karamürsel ilçesine bağlı Ereğli bölgesinin sahilinde içme suyu ile kanalizasyon altyapısı çalışmaları yapılıyor. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın incelediği yenileme çalışmaları kapsamında, yaklaşık 5 km uzunluğunda altyapı hattı inşa edilecek.
ARİFHOCA MAHALLESİNDE ÇALIŞMA
İzmit Körfezi etrafında kurulan eski Ereğli kasabası; balıkçılık ve tarihi evleri ile bölgenin cazibe merkezi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı sahil düzenlemeleriyle ile birlikte her geçen gün artan nüfusunu göz önünde bulunduran KBB İSU Genel Müdürlüğü, Arifhoca Mahallesi sahili boyunda içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları başlattı.
YAKLAŞIK 5 KM ALTYAPI
Sahil boyunca devam eden içme suyu ve kanalizasyon hattı boru döşeme çalışmaları kapsamında; 100, 150 ve 200 mm çaplarında düktil font borular kullanılarak toplam 3000 metre uzunluğunda içme suyu hattı ile 300 mm çapında beton borular kullanılarak toplam 1800 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı yapılacak.
GENEL MÜDÜRDEN İNCELEME
İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Ereğli’de yapılan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan imalat çalışmaları hakkında bilgi alan Genel Müdür Ali Sağlık, “Ereğli, tarihi yapıları ve balıkçılık merkezi olmasından dolayı bölgemizin cazibe merkezlerinden biri. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yatırımlar ile birlikte Ereğli, ilgi odağı haline geldi. Yapımı süren sahil düzenlemeleri kapsamında Kurum olarak, bölgenin bol ve kesintisiz su ihtiyacı için içme suyu ile atık suları toplamak için kanalizasyon hatlarını yeniliyoruz.
Kısa bir süre içinde tamamlanacak olan altyapı hatları ile birlikte Ereğli’de yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vereceğiz. Ereğli’ye hayat katacak olan altyapı çalışmalarının insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. ”dedi.