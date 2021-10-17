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Karamürsel İnönü Ve Atatürk Caddelerinde Üst Yapı Tamamlandı

Büyükşehir tarafından altyapısı yenilenen Karamürsel İnönü ve Atatürk Caddelerinde asfaltlama ve kaldırım yapımı çalışmaları tamamlandı

Karamürsel İnönü Ve Atatürk Caddelerinde Üst Yapı Tamamlandı

17 Ekim 2021 Pazar 13:05

Karamürsel İnönü ve Atatürk caddelerinde, İSU tarafından yapılan altyapı çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri tarafından yapılan asfaltlama ve kaldırım yapımı çalışmaları tamamlandı. Son kat aşınma asfaltı serilen her iki cadde de kaldırımlar yenilendi dekoratif aydınlatmalarla estetik bir görüntüye kavuşan İnönü ve Atatürk caddeleri yenilendi. Yol çizgileri de çekilen her iki cadde estetik bir görüntüye kavuştu.

 

İNÖNÜ CADDESİNDE KALDIRIMLAR GENİŞLETİLDİ

Karamürsel İnönü Caddesi’nde yapılan altyapı çalışması sonrası caddede Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri tarafından yapılan üstyapı çalışmaları yapıldı. 300 metre uzunluğundaki İnönü Caddesi’nde asfaltlama çalışması ve granit plaktaşı kaldırım yapımı çalışmaları da tamamlandı. Kaldırımları genişletilen caddenin sağlı sollu her iki tarafı da granit plaktaşı kaldırım imalatı yapıldı.

 

YOL ÇİGİLERİ ÇİZİLDİ

350 metre uzunluktaki Atatürk Caddesinde asfaltlama yapıldı. Granit bordür ve plaktaşı ile kaldırımları yapılan caddede alt ve üstyapı baştan aşağı yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Yol çizgilerinin çizildiği cadde modern ve konforlu hale getirildi. 

 

 

 








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