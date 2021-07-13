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Karamürsel yollarına neşter

Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel ilçesinde köy yolları ve merkez mahallelerde yapılan üstyapı çalışmaları ile yollar güvenli ve konforlu hale getirildi.

Karamürsel yollarına neşter

13 Temmuz 2021 Salı 09:32

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel ilçesinde köy yolları ve merkez mahallelerde yapılan üstyapı çalışmaları ile yollar güvenli ve konforlu hale getirildi. Yapımı tamamlanan 101. ve 105. Caddeler ilçenin çehresini değiştiren prestij caddeleri haline gelirken Altınova ve Kızderbenti birbirine bağlayan 2,5 kilometre uzunluğundaki Valideköprü yolunda da çalışmalara başlandı.

 

101. CADDE BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde de 20 metre genişliğine sahip üç şeritli modern bir yol yapıldı. 101. Cadde’nin çehresini değiştiren üstyapı çalışmalarında 12 metre genişlikteki cadde, 20 metre genişliğe çıkartıldı. 750 metre uzunluğundaki cadde, baskı beton, betonarme istinat duvarı ve yol genişletme çalışmaları yapılarak baştan aşağı yenilendi.

 

105. CADDEDE GENİŞLETME VE ASFALTLAMA YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel Atatürk İlçe Stadyumu arkasında bulunan 105. Cadde, üstyapısı ile baştan aşağı yenilenerek Karamürsel halkının hizmetine sunuldu. Üstyapısı tamamlanan caddede yol güvenliğini sağlayacak oto korkuluk yapıldı. 875 metre uzunluğundaki 105. Cadde 17 metre genişliğe çıkartılarak 1.500 ton asfalt serimi yapıldı. Cadde’de genişletme, taş duvar ve kaldırım çalışmaları yapılarak 2 şerit gidiş ve 2 şerit geliş olarak vatandaşların hizmetine sunuldu.  Caddenin daha güvenli ve konforlu olması için yol kenarına oto korkuluk montajı yapan Büyükşehir Belediyesi yolda araç trafiği açısından düzeni ve güvenliği sağladı.

 

VALİDEKÖPRÜ YOLU ASFALTLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel Altınova ve Kızderbenti birbirine bağlayan 2,5 kilometre uzunluğundaki Valideköprü yolunda üstyapı çalışması yapılıyor. Beton olan Valideköprü yolunda zamanla iklim koşulları sebebiyle bozulmalar meydana geldi. Bozulan eski yolu trimer kazısı ile kazıyan Büyükşehir Belediyesi, kazınan eski yolun yerine asfalt serimine başladı.







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