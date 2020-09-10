"Karamürsel’de Ekilmeyen Tarım Arazisi Kalmasın" projesi

Karamürsel Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, projeyle ilçede kullanılmayan toprakları kullanmak ve Karamürsel'i eskiden olduğu gibi üretim merkezi haline getirmek istediklerini bildirdi.

Adım atarak bu konuda çalışmaları başlatmak, sektörde üretim zincirinin daha etkin, uygun ve sağlıklı şartlarda ürünlere kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla projeyi başlattıklarını ifade eden Canbaba, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, tarım sektörüne önem vermenin son derece önemli olduğunu dile getirerek, "Görüyorum ki tarım alanları sanayileşmeye ve konutlara dönüşüyor, tarımla uğraşan çiftçilerimiz de başka sektörlere yöneliyor. Bu projede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Fakültesi Çalışma Ekonomisi öğretim üyesi Doç. Dr. İlyas Karabıyık ise ilçenin sahip olduğu tarımsal faaliyete uygun arazilerin üretim sürecine dahil edilmesiyle bölgesel anlamda tarımsal üretim miktarının artırılmasının yanı sıra hane halkı gelirlerinin de artacağı, hane halkının refah düzeyinin olumlu yönde etkileneceğini öne sürdü.

Karabıyık, Karamürsel yerelinde hayata geçirilecek uygulama örneğinin, milli üretimi ve milli geliri olumlu yönde etkileyeceğine, daha üst seviyede uygulamalara örnek teşkil edeceğine inandığını sözlerine ekledi.