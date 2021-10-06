Karamürsel'de

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Hayvan Hakları Derneğince, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Karamürsel ilçesinde konser etkinliği düzenlendi.

Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, yerel sanatçılar Onurcan Kıymaz, Gürhan Şahin, Birol Çalış, Ece Belma Ergin, Ada Atak, Berkant Kıymaz, Özlem, Hasbi Fidan, Kerem Bayer ve Murat Güneş konser verdi.

Dernek Başkanı Selma Pek, hayvanların insan hayatında önemli yeri olduğunu belirterek, "Hayvanseverlerden rica ediyoruz; heves uğruna hayvan sahiplenip daha sonra sokağa bırakmayın. Onları bir aile ferdi gibi sahiplenin." diye konuştu.