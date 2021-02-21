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Karamürsel'de ihtiyaç sahiplerine patates yardımı

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği, üyelerine ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara 10 ton patates dağıttı.

Karamürsel'de ihtiyaç sahiplerine patates yardımı

21 Şubat 2021 Pazar 13:38

Dernek başkanı Hatice Tiryaki, Türk Kızılay Niğde Şubesi Başkanı Kemal Gençoğlu'nun desteğiyle 10 ton patatesin Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneğine bağışlandığını söyledi.

Patateslerin Karamürsel Belediyesi tarafından tahsis edilen tırla Karamürsel'e getirildiğini anlatan Tiryaki, "Gelen 10 ton patates Kemal Paşalılar Roman Derneğinin başkan ve üyeleri tarafından indirildi. Derneğimizin deposuna indirilen patatesleri dernek üyelerimizle birlikte poşetleyerek engelli üyelerimize, ihtiyaç sahiplerine ve Roman vatandaşlarımıza dağıttık." diye konuştu.

Tiryaki, hayırsever vatandaşlar destek verdiği sürece yardımlarının devam edeceğini ifade etti.



AA
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