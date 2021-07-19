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Karamürsel'de sezonun ilk lavanta hasadı yapıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sezonun ilk lavanta hasadı gerçekleştirildi.

Karamürsel'de sezonun ilk lavanta hasadı yapıldı

19 Temmuz 2021 Pazartesi 21:24

 Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sezonun ilk lavanta hasadı gerçekleştirildi.

​​​​​​​Fulacık Mahallesi'nde arkeolog ve mozaik sanatçısı Aysel Ergül tarafından 10 dönümlük alanda yetiştirilen lavantaların hasat etkinliğine, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akın Atlıbatur, Karamürsel Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulları Müdür Vekili Handan Erbaş ve vatandaşlar katıldı.

Sezonun ilk hasadını yapan Canbaba, gazetecilere, Karamürsel'de lavantayla birlikte artık diğer tıbbi ve aromatik bitkilerin de yetiştirildiğini belirterek, her zaman çiftçinin yanında olduklarını söyledi.

Ergül de mozaik atölyesinde yaptıkları heykel ve mozaik eserleri lavanta tarlasına yerleştirerek doğayla sanatı bir araya getirdiklerini kaydetti.

Bu yıl zamansız yağışlar nedeniyle verimin yarı yarıya düştüğünü aktaran Ergül, 2 ton yaş lavanta elde ettiklerini bildirdi.

Ergül, bu yıl ilk defa İstanbul kekiği hasadını da yaptıklarına işaret ederek, "Oldukça verimli olan kekikler, etken maddeleriyle ilaç sanayi ve aromaterapide de kullanılıyor. Umduğumuzdan çok verimli çıktı. Geçen sene 2 dönüme ektiğimiz kekiği, bu yıl 10 dönüme ekmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

















AA
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