banner677
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karamürsel’de Yüzme Havuzuna Yeni Çevre Düzenlemesi

Büyükşehir, Karamürsel Yüzme Havuzunun yanındaki çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor

Karamürsel'de Yüzme Havuzuna Yeni Çevre Düzenlemesi

10 Ekim 2021 Pazar 21:31




 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Yüzme Havuzu yanındaki alanda başlattığı çevre düzenlemesine ara vermeden devam ediyor. Proje dahilinde Kocaeli’nde ilk olacak sentetik buz pistinin yapımı da ilerliyor. Çevre düzenlemesinin yanı sıra sentetik buz pistinin de tamamlanmasıyla Karamürsel’de gençler, yaz-kış demeden paten kayabilecek.

 

BÖLGENİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Karamürsel Yüzme Havuzunun yanında bulunan alanda Büyükşehir tarafından yapılan çevre düzenlemesi hızla ilerliyor. Yüzme Havuzunun çehresini değiştirecek çevre düzenlemesi kapsamında Kocaeli’nin ilk sentetik buz pisti de şekillenmeye başladı.

 

SENTETİK BUZ PİSTİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılacak sentetik buz pisti, 375 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Her türlü iklim koşullarında kullanılmak üzere tasarlanan sentetik buz pisti, özel bir polimer bileşeninden imal ediliyor. Enerji maliyeti olmayan, düz beton vb. yerlere kurulabilen sentetik buz pisti panelleri puzzle sistemi ile kuruluyor. Birbirine kenetlenme yöntemiyle montajı yapılan sistem üzerinde herhangi bir soğutma grubuna ihtiyaç duyulmuyor. Sentetik buz pistinde paten yapmak için daha az çaba harcanıyor.

 

HAVUZA ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Öte yandan Karamürsel Kayacık Mahallesinde yer alan Yüzme Havuzunun çevre düzenlemesinde Karamürselliler için her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. 10 bin 417 m2’si yeşil alan olarak planlanan çevre düzenlemesi toplamda 17 bin 690 m2’lik alana yayılıyor. Çevre düzenlemesinde mevcut yüzme havuzu ve otoparkın yanı sıra engelli çocuk oyun alanı (144 m2), büfe ve 4 basamaklı amfi, çocuk oyun alanı, macera parkuru (440m2) yer alıyor. Skate park (kaykay pisti) yapımına ise önümüzdeki günlerde başlanacak.







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Toplu Taşıma Araçlarına Titiz Denetim Toplu Taşıma Araçlarına Titiz Denetim
Kırmızıda DUR, Yeşilde GEÇ Kırmızıda DUR, Yeşilde GEÇ
Gündoğdu, Yürüyüş Yolu’ndaki Çalışmaları İnceledi Gündoğdu, Yürüyüş Yolu’ndaki Çalışmaları...
Başkan Büyükakın, ‘’İstişare Ederek Proje Üretiyoruz’’ Başkan Büyükakın, ‘’İstişare Ederek Proje...
Sekapark, Kürek Yarışları’na Ev Sahipliği Yapacak Sekapark, Kürek Yarışları’na Ev Sahipliği Yapacak
Başiskele Beyoğlu Ve Kirazlıbahçe Caddelerinde Yol Çizgileri Çizildi Başiskele Beyoğlu Ve Kirazlıbahçe Caddelerinde...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Toplu Taşıma Araçlarına Titiz Denetim
Büyükşehir’in Ulaşım Denetim ekipleri, ağustos ve eylül aylarında bin 329 toplu taşıma aracıyla 434...

Haberi Oku